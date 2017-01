Zacatecas.- Pese a que este lunes el gobernador Alejandro Tello Cristerna planteó, a través de su cuenta de Twitter, la posibilidad de liquidar el subsistema de Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez), este martes informó que aún no se tiene un proyecto que pueda cubrir y garantizar la educación de los estudiantes.

Agregó que en la actualidad las condiciones del Cobaez “lo hacen insostenible para el estado”, por lo que aseguró que hay un análisis para determinar si se requiere un replanteamiento del sistema.

Afirmó que este replanteamiento “es un tema serio que habría que ver a final de cuentas en qué momento el gobierno iría a ese proceso, y precisamente ¿cómo hacer para que ningún joven pierda clases?, que no se genere un problema, hay miles de estudiantes en el Cobaez a nivel estatal, ¿cómo hacer una transición inmediata, sin afectar a los jóvenes?”.

El mandatario estatal reiteró que hasta el momento no se tiene la certeza de poder garantizar los pagos a los profesores, “cada quincena es un predicamento en el tema del colegio de bachilleres y por eso sería irresponsable de mi parte nada más patear y patear para adelante; si no busco una solución de fondo, si le estamos entrando a los temas, en el Cobaez también le tenemos que entrar”.

Destacó que hasta el momento no se ha definido a precisión lo que pasará con el Cobaez, “ellos decidieron levantar la protesta que tenían, dieron de plazo, si no miento, el miércoles o jueves; en el Cobaez el gobierno del estado está aportando su parte, no ha llegado la parte federal y lo que ayer (lunes) dije es que había que revisar la pertinencia o la viabilidad del subsistema”.

“El Cobaez le debe al Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas) 200 millones de pesos, lo que pone en un predicamento al propio Issstezac y la pensión de todos los trabajadores del estado, el Cobaez le debe al Seguro Social 70 millones de pesos; me refiero con revisarlo a que el día miércoles me presentarán un análisis que se hizo del Cobaez, para ver si realmente tiene viabilidad”, enfatizó.

Asimismo, reconoció no poder precisar el plazo en el que defina lo que pasará con el Cobaez, y aseguró que no se afectará a los estudiantes.

“Estoy en la mejor disposición de sentarme a platicar con los sindicatos, empezar a ver soluciones, no otra cosa, no es una represalia, nada tiene que ver con esta toma, más allá de que se les pague tenemos que dar una solución a un tema que le está pegando a Zacatecas, no a mi gobierno, yo lo puedo heredar y salir de momento, pero es un tema de estructura que solucionar”, afirmó.

Respecto a los trabajadores del subsistema, aseguró, “será buscar nuevas condiciones laborales para quien hoy ahí labora”.