El doctor Wetnose, ginecólogo, extendió una receta a su bella paciente y luego le dijo: “A más de tomar este medicamento deberá usted abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposo durante dos semanas. ¿Cree usted que pueda hacer eso?”. “Claro que sí, doctor –aseguró ella–. Tengo bastantes amigos”. Caía ya la tarde cuando Himenia Camafría, madura señorita soltera, abordó en la calle a un guapo boy scout. “Dime, joven discípulo de Baden-Powell –le preguntó melosa–. ¿Ya hiciste tu buena obra del día?”. Respondió el muchacho: “Ya”. Inquirió con tono sugestivo la señorita Himenia: “¿Y la de la noche?”. Los enamorados novios se iban a casar, y fueron a ver el que sería su nidito de amor. Ella le dijo a él: “Como ves, la casa tiene sala, recámara y cocina. Escoge una de esas tres habitaciones. Sólo en una de ellas puedo ser buena”. El PAN designó su candidato a gobernador de Coahuila en la persona de Guillermo Anaya. El abanderado blanquiazul llega muy fortalecido a la contienda electoral. Además del respaldo de su partido contará con el apoyo de cientos de miles de coahuilenses que, sin ser panistas, y ni siquiera militantes políticos, están cansados ya de la situación que priva en el estado, y quieren que sus hijos crezcan en un ambiente libre de cacicazgos y de corrupción. El hecho de que Anaya sea lagunero –igual que Miguel Riquelme, el candidato promovido por el actual gobernador, Rubén Moreira– aumenta las posibilidades de triunfo del panista, pues el voto de La Laguna seguramente lo favorecerá frente a un rival que en la elección de alcalde de Torreón perdió frente al PAN, y que si llegó a la alcaldía fue sólo por el reducido margen de votos que le allegaron los partidos alquilados por el PRI. Guillermo Anaya es bien conocido en todo el estado, en tanto que a Riquelme se le conoce sólo como personero del moreirato. La estructura del PRI está debilitada. Quienes tradicionalmente participan en las campañas priistas ahora se resisten a hacerlo, o lo hacen en forma vergonzante, pues consideran –y así lo dicen cuando hablan en privado– que estar con Riquelme es estar contra Coahuila. Ciertamente no será fácil el camino para el candidato de oposición. El moreirismo recurrirá a todo con tal de no perder el dominio del estado y de contar con un gobierno incondicional que le brinde protección y sea fuente de recursos para ulteriores propósitos políticos. Pero el hartazgo de los coahuilenses es una base sólida para fincar una candidatura triunfadora. La personalidad carismática de Anaya, que contrasta con la absoluta falta de carisma de Riquelme, lo hará atractivo a los votantes. Concentrado el PRI nacional en la elección del Estado de México, y librado a su propia suerte el moreirato, es muy probable que en Coahuila se dé la alternancia. Simpliciano casó con Pirulina. Al empezar la noche de las bodas le preguntó, solemne: “Dime, esposa mía: ¿soy yo el primero con quien haces esto?”. Respondió, impaciente, Pirulina: “¡Carajo! ¿Por qué todos los hombres hacen la misma estúpida pregunta?”. Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, les comentó a sus amigos: “Cuando salgo de vacaciones siempre llevo a mi esposa. Así se me hacen más largas”. Para bajar el telón de esta columnejilla narraré ahora “El Chiste más Mamón en lo que va del Año”. Si yo estuviera en el lugar de mis cuatro lectores me abstendría de leerlo. Sonó el teléfono de la embajada y preguntó una voz: “¿Hablo a la embajada de Laos?”. “Así es” -dijo el que contestó. Pidió el que llamaba: “Por favor me manda uno de vainilla”. (¡Uta! ¡Un chiste más como ése y mis cuatro lectores quedarán reducidos a dos!). FIN.

MIRADOR

Llegaron sin previa cita. Dijo uno:

-Soy Punzo.

Dijo el otro:

-Y yo Cortante.

Seguramente notaron mi desconcierto, pues explicó el primero:

-Habrá usted oído decir: “arma punzocortante”. Así se dice siempre. Estábamos cansados ya de escuchar lo mismo una y otra vez, de modo que decidimos separarnos. Ahora yo voy por mi camino, y Cortante por el suyo.

Pregunté, dudoso:

-¿Entonces no habrá ya armas punzocortantes?

-En caso de que las haya –respondió Cortante– será sin nuestra participación.

Los felicité cumplidamente. Les dije que gracias a ellos habrá menos delitos cometidos con arma punzocortante. En este mundo de violencia su decisión de separarse es digna de alabanza. Me dieron las gracias por la felicitación y se fueron por rumbos diferentes. Ahora, separados Punzo y Cortante, nuestro mundo es mejor.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

“. Aumentarán los impuestos.”.

Además de muchos males

que sufrimos abnegados

¿es que habrá más diputados

de los plurinominales?