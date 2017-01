Zacatecas.- Francisco Javier Martínez Muñoz, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, afirmó que “es irresponsable que Mario Caballero Ramírez (ex director del Cobaez) no haya solventado la deuda que tenía con la institución”.

Lo anterior, en referencia a los 275 millones de pesos que adeuda el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) a dicho instituto desde 2011, cuando Caballero Ramírez dejó de pagar las cuotas patronales al Issstezac, de acuerdo con información de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Recordó que era cuestión legal que el ex directivo realizara el pago, “si Mario no aportó al instituto, como responsable tuvo que aportar lo que de ley viene, para que el instituto no estuviera fuera de esa aportación”.

“Fue una parte irresponsable no dar ese recurso, que generó esta bola de nieve que es el problema que hoy se está presentando”, reiteró.

Asimismo, Martínez Muñoz informó que el Issstezac realiza un análisis para que el gobierno del estado decida si se le dará continuidad o no al subsistema, “estamos viendo en qué viabilidad financiera está el Cobaez, para seguir adelante”.

Agregó que esta acción tiene como fin principal establecer una dinámica en cuanto a la solución que se presentará, para tomar una decisión oportuna sobre el subsistema más caro de la entidad, calificado así por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Puntualizó que falta establecer una mesa de diálogo, “el gobernador ya sabe las cantidades, el planteamiento sería sentarnos las tres partes y llegar a un acuerdo de lo que se necesita”.