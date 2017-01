Fresnillo.- Campesinos que se registraron en el Programa de Reconversión de Cultivos denunciaron que a más de dos meses de haber entregado su producto, no han recibido el pago correspondiente.

Esta situación representa una pérdida económica, ya que invirtieron hasta 500 pesos para trasladarse a la cabecera municipal y preguntar por el pago.

Aurelio Félix Martínez, originario de la comunidad Ermita de los Correa, argumentó que para convencerlos de dejar de sembrar frijol se les prometió ayudarlos con el pago del cultivo de trigo.

Sin embargo, a la fecha la totalidad de los agricultores que firmó el convenio no ha recibido una respuesta favorable, a pesar de que la cosecha ya fue entregada.

Detalló que tan sólo a él le adeudan 106 mil 400 pesos por 26 toneladas 600 kilos que les vendió, por lo que lamentó que no exista interés para finiquitar la deuda.

“Por más que venimos no hay pago, nos dicen que están en espera; hace días vine y me dijeron que en la semana iba a haber pago, pero regresé hoy y nada. No sabemos qué va a pasar, es más lo que hemos gastado que lo que vamos a ganar”, reprochó.

Por otra parte, Manuel Quirino, productor del rancho Los Haro, dio a conocer que la persona responsable de realizar los pagos es Javier Valenzuela, de la empresa Bioinsumos y Fertilizantes de Zacatecas (Bioinferza).

Complementó que es urgente que se le pague a cada uno de los productores, ya que el trigo se recogió y es injusto que los tengan dando vueltas y no los atiendan.

“No podemos estar esperando tanto tiempo con nuestro pago, nos atiende una persona y dice que después, otra da otra versión y ya basta de que Valenzuela no pueda pagar a los productores, ya basta de tantas largas”, expuso.