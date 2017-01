Día: alguno de fecha muy reciente. Hora: la de la noche, propicia a los encuentros de libídine. Lugar: el Motel Kamagua, acogimiento de amantes clandestinos. En una de sus habitaciones están Rosibel y don Algón, ella muchacha en flor de edad, él galán en vías de añejamiento. Tendidos ya en el lecho del deliquio, in púribus los dos, don Algón se dispone a realizar los prolegómenos del erótico mester. (Con s, por favor). De pronto Rosibel empieza a hablar. ¿De qué creen mis cuatro lectores que habla en momento tan inoportuno? ¡Del gasolinazo! Menciona con precisión numérica los litros de gasolina que antes ponía en su automóvil, y los muy pocos que ahora puede echarle, suficientes apenas para mover la aguja del combustible. Cita las protestas nacionales suscitadas por esa carestía, tan impactante para la economía popular. Analiza en detalle la inflación causada por el aumento en el precio de los carburantes. “Todo ha subido” -declara pesarosa. “Linda –le dice don Algón, más pesaroso aún–: tú acabas de hacer que algo haya bajado”. Dulcilí le reprochó a Pitorrango: “Los novios de todas mis amigas ya pidieron su mano, y tú eso es lo único que no me has pedido”. En la importante empresa se abrió un puesto de secretaria. Varias aspirantes se presentaron a pedir el cargo. Lo obtuvo la que en la solicitud de empleo, en el renglón correspondiente a sexo, puso: “No me opongo”. La diplomacia es el arte de decirle al perro que te ladra: “Perrito lindo” mientras buscas una piedra para partirle la cabeza. En el trato con Donald Trump no hay diplomacia que México pueda utilizar. La política de ese mal hombre hacia nosotros es la del garrote. Ante una embestida como las que una y otra vez ha enderezado contra nuestro país no caben obsecuencias ni blandenguerías. Hay que plantarle cara al baladrón. A pesar de sus fanfarronadas Trump no las tiene todas consigo, como lo prueba el hecho de que numerosos políticos importantes, incluso algunos de su propio partido, han anunciado que no asistirán a su toma de posesión. Si yo fuera el Canciller de México suspendería por unas horas mi aprendizaje del oficio y acordaría con el Presidente Peña no enviar ninguna representación a ese acto, ni felicitar al palurdo por su llegada a la Casa Blanca. Rugido de ratón quizá sería el nuestro, pero sería también acto de dignidad que nos quitaría ante el mundo la imagen que ahora tenemos, de trapeador de Trump. Aprovechemos la ola de animadversión universal que ha levantado ese sujeto. Si somos el país más ofendido por él seamos también la nación que con más pundonor protesta por sus insultos y sus amenazas. La simpatía de las naciones nos acompañaría. ¿Que tenemos mucho que perder con ese enfrentamiento? Ya lo estamos perdiendo. Al menos perdámoslo de pie, no de rodillas. ¡Uta, columnista! Esa última frase tuya merece ser inscrita, si no en bronce eterno o mármol duradero, sí por lo menos en plastilina verde. Alguien dirá que estás pidiendo que nos envolvamos en la bandera y nos arrojemos al vacío, pero en verdad lo tuyo no es nacionalismo huero ni patrioterismo chabacano, sino exigencia ciudadana de que nuestro Gobierno actúe con decoro, y no con sumisión servil, ante ese nuevo enemigo de México. Aprendamos de la historia, maestra que, aunque aburrida a veces, suele dar útiles lecciones. Quienes por ella han sido absueltos es porque hicieron frente con entereza al “extraño enemigo” que nos atacaba. En cambio los que ante él cedieron o con él acordaron pactos vergonzosos están condenados a vilipendio eterno. Pido perdón si propongo ahora otra frase que no aspira a ser célebre, pero sí a ser escuchada. Señores del gobierno: es la hora de la dignidad. FIN.

MIRADOR

Los cátaros o puros, surgidos en el siglo 11, fueron hombres y mujeres de vida rigurosa, ascética. Eran abstemios y vegetarianos; decían siempre la verdad, y sólo hacían el sexo para propósitos procreativos. Tan buenos eran, tan rectos y virtuosos, que la Iglesia los condenó como herejes.

Hay un curioso juramento firmado por un tal Jean Teisseire, a quien un vecino que lo quería mal acusó de ser cátaro. Para defenderse dijo ante sus jueces: “Juro por Dios y por la Virgen que no soy hereje, pues tengo mujer y hago el amor con ella cada noche. Acostumbro comer carne hasta hartarme. Me emborracho siempre que puedo. Robo al que se deja, y miento y maldigo como todo buen cristiano.”.

De haber vivido en aquel tiempo yo no habría sido cátaro. Rico en defectos, tengo la humildad de la imperfección. Me identifico más con Teisseire que con sus juzgadores. El día del Juicio Final el mío durará tanto que los que aguardan a ser llamados se cansarán, y les dirá San Pedro: “Mejor vuelvan mañana, porque esto va pa’ largo”.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

“. Un cirujano anunciaba: ‘Levantamiento del busto femenino’.”.

Con voz que sonaba ansiosa

dijo un añoso señor:

“¿Puede levantar, doctor,

también alguna otra cosa?”.