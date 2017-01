Entonces ¡Sí se puede!

Trump, crisis y gasolinazo, no hay más temas en las cenas, comidas, reuniones de amigos, no he ido a misa, pero creo que también se tocan ahí estos temas. Resultado de estas largas y extenuantes charlas, la gente empieza a comentar cómo sorteará el momento actual que vive el país, y cómo transformará lo que le acongoja en su entorno en oportunidades.

Ante la crisis, se nos despierta lo creativos, lo ocurrentes, hasta para hacer memes de Trump, de la gasolina y de la crisis que nos lacera; nos volvemos más críticos, más observadores y ahora sí, finalmente ahora sí estamos más al tanto de lo que sucede, se hace o se dice en cualquier nivel de gobierno. Estamos con la mente abierta cuidándonos de que no nos metan otro gol.

Así como no somos o solemos ser, ahora estamos muy exigentes, estamos hasta rejegos, y eso ya caló en la clase política; aunque a veces se desinfla el movimiento, el pueblo está en pie de lucha, de una y mil formas y con variadas expresiones. Esto, en el ánimo de los políticos preocupa, y empiezan a llover las ideas de asesores, del gabinete y otras de los propios gobernantes.

Entonces, con la idea de ayudar al pueblo mexicano ante sus padecimientos, el Senado expresa que puede ahorrar algo así como mil 500 millones de pesos, porque señalan que no es gasto prioritario, ¿y desde cuando vendrán gastándolo? Hoy si lo pueden ahorrar, pienso, ¿entonces sí se puede? y se bajan el sueldo los funcionarios, gobernadores y algunos diputados, ¿entonces, sí se puede? y recortan el gasto, y claman por todos lados “austeridad en el gasto”, real no ficticia, ¿entonces, sí se puede? combustibles ecológicos, nuevas formas de combustibles, energías renovables, ideas por todos lados. ¿Entonces, sí se puede?

Lo que nos deja de lección esta crisis, este gasolinazo, y Trump, es que sí podemos encontrar soluciones a nuestros problemas, sólo falta despertar la mente creativa, unirnos y trabajar por un objetivo en común, despertar a México, mover consciencias, marchar unidos como mexicanos haciendo frente a la situación.

Como entonces sí se puede, que pasaría si nuestros diputados locales cancelan las famosas herramientas legislativas, con las cuales reciben cada uno al mes 200 mil pesos, es decir, que se gastan los 30 diputados seis millones al mes, 72 millones al año, y si se deja de pulverizar ese gasto en ayudas para pasajes, despensas, graduaciones, fiestas de 15 años, medicamentos, mini becas, gastos superfluos o que bien, van a dar al bolsillo del diputado; si se deja de pulverizar y se propone un programa integral por 72 millones de combate a la pobreza, a la marginalidad, o se convierte en programa para ayuda de adultos mayores, sin duda tendría un mayor impacto.

Eso sí, las ayudas y apoyos que algunos diputados otorgan deberán canalizarse a las áreas sustantivas del Poder Ejecutivo para su valoración y, en su caso, atención, aquellas que verdaderamente provengan de necesidades sociales apremiantes. Con ello, los diputados estarían concentrados en legislar, en hacer mejores leyes, en atender a grupos sociales, en atender los grandes asuntos que les atañen, y el Poder Ejecutivo tendría más trabajo que hacer, pero es justo lo que toca hacer, ejecutar, atender al ciudadano. ¿Entonces, sí se puede o no?

