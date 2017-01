El próximo 20 de enero, cuando Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, a México le quedarán claramente dos opciones: iniciar una segunda independencia económica y política, o continuar el camino de la desintegración y extinción nacionales.

Esta segunda opción, a su vez, tiene dos modalidades: responder pasivamente a la amenaza que se cernirá sobre México a partir del próximo viernes (este riesgo inminente le ha costado ya al peso mexicano un 17 por ciento de devaluación el último año), dejando que las cosas sigan su curso inercial, o de plano pasar del proceso de integración económica de los últimos 25 años al de la texanización de México, es decir, la anexión abierta y formal (según el Pew Center, un 33 por ciento de los mexicanos estarían por esta opción).

A estas alturas debemos tener muy claro que Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal vecino geográfico, pero ya no nuestro principal socio comercial ni la principal fuente de empleo para los homeless o marginados de México. Al menos así serán los próximos cuatro años.

El gobierno republicano que está por iniciar, hizo del antimexicanismo una productiva bandera de campaña y, a juzgar por los primeros nombramientos sensibles para nuestro país (vicepresidencia, secretario de comercio, consejo de seguridad, procuraduría y seguridad nacional), hará del antimexicanismo una política pública y un capítulo central de su programa de gobierno. Migrantes y terroristas se consideran la principal amenaza, y México es la fuente de los primeros.

Haber llegado a este punto de inflexión y de extrema vulnerabilidad en la relación con nuestro vecino, no es culpa de Donald Trump, del partido republicano ni del gobierno norteamericano. La responsabilidad es del modelo de desarrollo y de la política económica que apostó todo a la integración pasiva, unilateral y subordinada a la economía norteamericana, sacrificando el mercado interno, la industria, el campo y hasta la cultura nacional. Fue el modelo que impulsaron por igual el PRI y el PAN en el último cuarto de siglo. Si hoy somos presa fácil de las amenazas del exterior y, en específico de nuestro vecino, es porque nuestro sistema inmunológico, nuestra vida pública y económica interna, está deteriorada.

Al amenazar a las trasnacionales instaladas en México y provocar la cancelación de inversiones, lo que está haciendo el señor Trump es cortar el cordón umbilical o la principal línea de suministro de la economía mexicana a su nave nodriza, que representa el TLC.

En este nuevo entorno, la verdadera oportunidad que se abre a nuestro país no es continuar con las llamadas reformas estructurales y la política económica que lo debilitó a tal punto que un tuit amenazante del señor Trump le cuesta a las reservas hasta dos mil millones de dólares, sino emprender una política de independencia económica, financiera, comercial, tecnológica y energética.

Por más paradójico y contradictorio que suene, para impulsar ese cambio profundo necesitamos un Trump a la mexicana. No el bully, el misógino y el acosador de la prensa. Ese no. Sí un presidente que ponga por delante la creación de empleos y el crecimiento económico como prioridad de gobierno. Que impulse a la industria, al campo y al comercio internos por encima de sus depredadores externos. Que haga del sueldo de los trabajadores y del ingreso familiar el principal apoyo del mercado interno, no su principal escollo. Que haga de la política fiscal un detonador del desarrollo, no una rueda de molino al cuello.

Un Trump nacionalista, no xenófobo. Progresista, no proteccionista. Integrado a un mundo multipolar, no entregado a una sola potencia. Promotor de puentes, no de muros.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala