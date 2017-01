Zacatecas.- El gobernador Alejandro Tello ratificó que la educación y las oportunidades de estudio para niños y jóvenes del estado serán siempre prioridad de su gobierno.

Esto, debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa el Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez), por lo que negó que se tenga la intención de desaparecerlo; mucho menos dejar sin clase a los miles de estudiantes que atiende este subsistema.

Destacó que es urgente y necesario enfrentar con responsabilidad el problema financiero de la institución que en esas condiciones lo hace inviable; agregó que en las actuales condiciones el contrato colectivo de trabajo es ya insostenible.

El titular del Poder Ejecutivo lamentó que se pretenda dar una connotación política los problemas financieros del subsistema; hizo el llamado a los actores interesados en los problemas del Cobaez a que, de la mano con la sociedad, se busquen soluciones responsables; señaló que en breve se tendrá un estudio actuarial del estado que guardan las finanzas y la administración del subsistema, a fin de poner el tema de manera objetiva en su justa dimensión.

“No es un asunto de capricho, sino de Estado y como tal se buscan soluciones”, agregó el mandatario, por lo que esperará los resultados del estudio actuarial para tener una definición en el Cobaez.

Recordó que en la actualidad el Colegio de Bachilleres tiene adeudos importantes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), lo cual pone en riesgo el ahorro de los cotizantes. Además, hay dificultades cada quincena para el pago de nómina, ya que las obligaciones son superiores a las capacidades financieras del estado.

No obstante, Tello Cristerna enfatizó que no se cerrarán planteles y los jóvenes continuarán con un espacio en donde estudiar, pidió no se engañe a la gente ni se tergiverse la información; únicamente -agregó-, a lo mejor el contrato colectivo de algunos maestros no está en condiciones de poderse cumplir y, por ende, se deben buscar alternativas para evitar que se colapse el subsistema.

Dijo ser consciente de que la decisión puede trastocar los intereses de quienes quieren seguir lucrando con una institución tan noble como el Cobaez; reiteró que su deber como gobernador es velar por el interés común y no los de unos cuantos que se resisten a perder sus privilegios a costa de los demás.

Respecto a la suspensión de clases que continúa en algunos plantes por decisión del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres (Supdacobaez), el gobernador informó que entre hoy y mañana la Federación pagará a los profesores el adeudo pendiente de 50 días de aguinaldo.

Sin embargo, si el sindicato decide continuar con la suspensión de clases, informó que ya se analizan sedes alternas para que los jóvenes no pierdan más tiempo.

Alejandro Tello consideró que a la fecha los profesores son los más afectados de la problemática financiera, ya que cada quincena no hay dinero para pagarles y, por ende, se dijo abierto a dialogar con el Supdacobaez y juntos buscar posibles soluciones a partir de un diagnóstico objetivo y sin politizar la situación.