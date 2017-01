A los gobiernos, en los tres niveles, así como a las legislaturas, tanto locales como federales, y al sistema de impartición de justicia tal parece que ya les llegó el agua a los aparejos, y en las condiciones actuales han tenido que salirle al toro y armar planes de austeridad, la gran mayoría de las veces sólo para cubrir las apariencias, aunque existen algunos que sí lo han hecho efectivo, como el Instituto Nacional Electoral, al regresar más de mil millones de pesos que estarían destinados a la construcción de las torres gemelas que habían programado hace ya dos años.

No está el horno para bollos

Y aunque el gesto de esta Institución es al menos correcto, nada dicen de sus enormes sueldos y sus bonos, que es donde realmente se tendría que ver el sacrificio, al menos, el personal que mostrara solidaridad con una sociedad que se encuentra contra la pared con los gasolinazos, el incremento del precio del dólar y cómo éste repercute en la economía y muchas otras situaciones que la han forzado a levantarse en contra del gobierno y sus secuaces –así, con todas sus letras.

Y así, mientras el señor Peña anuncia un plan de austeridad con la idea de rebajar 10 por ciento de los sueldos de los funcionarios públicos, en el entorno local duplican la oferta y ofrecen rebajarse no 10, sino 20 por ciento de sus sueldos, pero esto señores, lo sabemos bien, es pura y simple demagogia.

Y aun siendo demagogia ya levanta ámpula entre las clases políticas que lograron el sueño de estar en posiciones que les permiten altos ingresos de más de 50 o 100 mil pesos mensuales y algunos mucho más que esto, de frente a una sociedad que gana 80 miserables pesos al día con todo y el maravilloso –según la clase política– incremento al salario mínimo.

Ya hemos escuchado las voces de quienes dicen que rebajarse el sueldo no es la solución, y claro que no lo es, es más es probable que no exista una solución para un pueblo que, como el mexicano, ha sido depredado por su clase política; lo que intentarían representar estas rebajas a sueldos y salarios de las clases políticas sería sólo una muestra mínima de sensibilidad, y de solidaridad, vamos, de justicia de frente a una sociedad que día a día intenta sobrevivir a la debacle por ellos –la clase política me refiero– provocada.

NO PUEDE HABER UN GOBIERNO RICO CON UN PUEBLO POBRE

Pero déjenme ir más lejos y dejar perfectamente claro que los sueldos no son el principal problema, y que rebajarlos en 10 o en 20 por ciento no es más que demagogia, porque los sueldos –y todos lo sabemos– son bajos; vamos, un director tiene un sueldo nominal de entre 20 y 25 mil pesos mensuales, y una rebaja de 20 por ciento –que dudamos sea una realidad– representaría cuando mucho entre 4 y 5 mil pesos de descuento a sus salarios.

Pecata minuta

Lo que realmente cuenta, y cuenta mucho, como diría el devaluado Peña, son los cuantiosos bonos que se manejan en forma total y absolutamente discresional, pero que a toda la cúpula corresponde cuantas veces se les ocurre, que por fin de trienio, que por fin de año, que bono mensual, etc. Y claro, los más cercanos al gobernante en turno o al jefe correspondiente, son gratificados con bonos mayores, que como lo vimos recientemente –en el caso de los bonos que se otorgaban en el DIF estatal– trabajadores menores, no dejaban ir bonos quincenales mayores a 100 mil pesos, y que seguramente en parte iban a parar finalmente a los bolsillos de quien los otorgaba.

Y lo que es lo peor, existen instancias como las legislaturas o los cabildos que se designan a sí mismos sin contrapesos por parte de la sociedad los bonos que les vienen en gana, y con bolsas –para ello destinadas– voluminosas, que muchas veces no son visibles a la ciudadanía con todo y los sistemas de transparencia implementados que funcionan lento y mal, pero que cómo le cuestan al erario, es decir a la sociedad entera.

Lo que la ciudadanía –que hoy se levanta en contra del gasolinazo– debería exigir, es que se acabaran estos usos y costumbres que se aplican en forma total y absolutamente discrecional de los bonos, que los funcionarios reciban integralmente su sueldo, pero nada más; ahí nos íbamos a dar cuenta si realmente tienen vocación de servicio o solamente la de servirse con la cuchara grande para engrandecer sus bolsillos.

Que quienes pretenden servir a la sociedad sepan que van por un puesto con un sueldo modesto y sin bonos de por medio, ahí veríamos de qué cuero salen más correas.

Pero en el colmo de los comentarios estúpidos –perdón por la expresión– nos encontramos al presidente de un partido político de supuesta izquierda, cuyo nombre no quiero ni expresar, decir que los sueldos deben ser altos para que los funcionarios no roben, por el amor de Dios, es mejor que se calle la boca –en boca cerrada no entran moscas, no decimos que calladito se verá más bonito porque no es cierto–, que ahora resulta que los políticos tienen llenadero ¿no? claro que no, entre más roban más quieren, y si no, volteen a ver a Fidel Herrera y su sucesor Javier Duarte, con cientos de miles de millones de pesos robados al pueblo de Veracruz ante la mirada complaciente del señor Peña, que claro se vio beneficiado con muchos de esos millones para su campaña rumbo a la presidencia de la República.

Y que de rateros y protegidos por el gobierno sigan tan campantes, cuando en el colmo de la desvergüenza se atrevieron a atentar contra la salud de los veracruzanos implementando pruebas para la detección del VIH o aplicar quimioterapias balines y piratas sin importar las consecuencias es algo que ya no puede ser tolerado por una sociedad que ya se levanta para exigir justicia.

Por esto y por mucho más, señores políticos de todos los colores, dejen de lado la demagogia, de lo contrario aténganse a las consecuencias.