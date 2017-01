México.- Legisladores y políticos mexicanos criticaron el discurso de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“#Trump habla de futuro pero con premisas de aislacionismo y construcción de fronteras del siglo XX. El último aliento de su generación… Eso de que Mr. “Grab them by the p…” invoque tanto a Dios… ¿A cuál le rezará? ¡Pobre planeta!”, publicó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Cuevas, en su cuenta de Twitter.

La senadora independiente Martha Tagle afirmó que el mensaje de Trump tuvo un tufo de superioridad.

“América primero…discurso de principios del siglo pasado, reivindicando políticas proteccionistas, y tufo de superioridad #Trump”, dijo en su cuenta @MarthaTagle.

Para el jefe de gabinete del gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero, los dichos del presidente de Estados Unidos son un “tiro cantado”.

“Trump: ‘Buy american, hire american’ Tiro cantado para una guerra comercial que se avecina”, posteó en Twitter.

El diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, arremetió contra la propuesta de la construcción de un muro fronterizo.

“NO AL MURO, no a las deportaciones masivas y no a las acciones de EEUU que lastiman a México. México debe alzar su voz con valentía, no ponerse de rodillas frente a @realDonaldTrump. Esa debe ser la posición de @EPN, no la cobardía”, expresó Acosta Narajo en la red social.

Javier Lozano, senador panista con licencia, avizoró el inicio de una época de “terribles decisiones”.

“El discurso de Trump, lleno de demagogia y proteccionismo, anuncia el inicio de terribles decisiones para México y el mundo”, dijo en su cuenta de Twitter.

El ex legislador del sol azteca, Fernando Belaunzarán, advirtió de una “jihad trumpista”.

“Después del discurso de #Trump, ¿con qué cara los EEUU van a poder enfrentar el fundamentalismo bélico/religioso?. La jihad trumpista”, advirtió en su cuenta @ferbelaunzaran.

Ofrecen partidos proteger a migrantes

Tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los partidos políticos mexicanos ofrecieron trabajar para proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos que viven en ese país.

En Twitter, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, dijo que su partido defenderá el respeto a los tratados internacionales.

En tanto, el PRI señaló que el arribo de Trump abre una nueva etapa de relaciones bilaterales con Estados Unidos, y advirtió que los cambios deben ser enfrentados con determinación y diplomacia.

“En el #PRI defenderemos con entereza la dignidad y los derechos de todas y todos los mexicanos, dentro y fuera de nuestras fronteras”, tuiteó Enrique Ochoa, dirigente nacional del tricolor.

El líder del PAN, Ricardo Anaya,a advirtió que la Presidencia de Trump representa un reto enorme.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver. El reto con Trump es enorme. Exigimos al gobierno firmeza y dignidad. México cuenta con el PAN”, comentó en @RicardoAnayaC.

En tanto, Andrés Manuel Lopez Obrador, líder nacional de Morena, anunció que a las 14:00 y a las 17:00 horas fijará un posicionamiento desde Acuña y Piedras Negras.