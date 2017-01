Los comités de bioética hospitalaria y los de la ética en la investigación, son la respuesta social a la creciente deshumanización en el arte del ejercicio profesional médico, y son un pálido retorno a la tradicional relación médico paciente, ante el avance de una ciencia fría y estéril en la curación del hombre enfermo y otras actividades conexas.

Todo se inició cuando ya envejecía el siglo 19. Los filósofos occidentales derrumbaban el pensamiento tradicional y en Europa (¿dónde más?) se enaltece a la figura humana.

Federico Nietzsche y Feuerbach a la pobre realidad que es el hombre, lo idealizan. (A. Reyes)

En el joven siglo 20, lanzan sus ideas: Carlos Marx; Segismundo Freud, Husserl y, sobre todo, Martin Heidegger, el nazista, y así termina lo que queda del pensamiento idealista de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Emmanuel Kant y el idealismo de Hegel.

Aparece el existencialismo y se acentúa el pensamiento del hombre, pero bajo razonamientos de egoísmo, sin la moral tradicional, etcétera.

Un paréntesis: la moral es la expresión cultural de un pueblo; su geografía, sus tradiciones, elementos que deben ser atendidos por quienes se aplican a lo humano, como son los médicos.

Los existencialistas, como el argelino-francés Alberto Camus, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers y otros acentúan el pensamiento sobre la figura humana, sin el idealismo.

Vienen los cambios sociales, los que se oficializan con la declaración de los Derechos Humanos de las N.N.U.U. el 10 de diciembre de 1948. Luego el final de la 2ª Guerra Mundial, cae el muro de Berlín y se presenta el posmodernismo; éste pega fuertemente a una sociedad cansada de aspirar a la felicidad que nunca llega, como un moderno Sísifo.

Así, disminuido el humanismo idealista, avanza la tecno-ciencia con sus magníficos y espectaculares adelantos. El médico se hace un técnico; usa aparatos que a todos impresionan y esconde rigurosamente a la clínica, casi no la usa. El hombre es una pieza mecánica, no se le palpa, no se le percute, no se le ausculta, se le aplica una computadora, como si todos los hombres fueran un producto industrial, como en una embotelladora.

La bioética le da al enfermo, con su autonomía, la opción de escoger el “menú” de su tratamiento, desdeñando el paternalismo del médico experimentado. Al enfermo se le llama cliente y al equipo médico se le dice ofertar, comercio.

Como consecuencias: la medicina se encarece con equipos costosos, laboratorios de marcadores biológicos; la industria médica se enriquece; en aras del modernismo se hipertrofia el miedo natural a la enfermedad (lipidemías, el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión arterial, etcétera).

Se busca y se paga cara la estética; los pasillos y los consultorios de las instituciones médicas se llenan de hipocondriacos y simuladores, saturándolos y quitando lugares al verdadero enfermo.

Para conocer, entender, equilibrar y utilizar las acciones y útiles aparatos que hacen más fino el diagnóstico y el tratamiento que la ciencia nos ofrece, y ante situaciones, como la reproducción asistida, el embarazo problemático, la voluntad anticipada y el derecho a morir en paz, están el diálogo y el juicio consensado que existen en los comités de ética hospitalaria.

Estos comités están legislados en México desde el 14 de diciembre de 2011 y son obligatorios para todos los hospitales civiles y privados. Ojalá que se cumpla con la ley.

*Presidente del Consejo Estatal de Bioética