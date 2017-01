Fresnillo.- Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que la Planta Potabilizadora Proaño, en Fresnillo, tendrá que entrar en funcionamiento a más tardar el miércoles de la próxima semana.

Lo anterior después de que la SFP, con base en estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y la falta de equipo en la infraestructura hidráulica, diera como resultado el cierre temporal de la planta en diciembre de 2016.

La funcionaria agregó que “cuando nosotros hicimos la última supervisión, que fue la semana pasada, nos indicaron que estaba por llegar el equipo, y hoy (jueves) nos confirmó la Sinfra (Secretaría de Infraestructura) que dicho equipamiento ya se encuentra en Zacatecas”.

Ortiz Medina resaltó que en caso de no ser así, la SFP comenzaría con una serie de observaciones; “si no llegase el equipo y si no se lleva a cabo la instalación y si la obra sigue sin operar estaremos hablando de hacer el señalamiento correspondiente”, advirtió.

Aseveró que la Sinfra ya no contaría con algún tipo de justificación para que la planta no se encuentre en funciones o, en caso de encontrar irregularidades en la obra, podrán emitir observaciones directamente a esa secretaría.

“Le haríamos la observación a Sinfra, porque aunque se está haciendo en el municipio es una obra que compete y está siendo ejecutada por la secretaría”, expuso Ortiz Medina.

Reiteró que se encontrarán pendientes de las acciones que realice la secretaría, ya que no pueden dejar a la deriva la obra, por lo que actualmente la SFP se encuentra en un momento de tolerancia en el que aún no se puede señalar.

Las observaciones que realizó el IMTA fueron por encontrar en el agua saliente concentraciones de metales y química, por lo que se ordenó la limpieza de membranas y el cambio de equipos.