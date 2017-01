La entrevista con… Fidel Velázquez

Agradecemos la amabilidad de Madame Gazú por permitirnos contactar al espíritu del ex líder cetemista, para que nos dé su opinión sobre el rumbo del país, en exclusiva para los lectores de El Diario NTR.

Pregunta: Hola Don Fidel, nos da gusto tener la oportunidad de escucharlo nuevamente. Díganos, ¿qué tal le va por el más allá?

Fidel Velázquez: Pues no es tan malo como pensé. Lo único que no soporto es el pinche calor, nunca pensé que el cielo fuera tan caluroso.

Pregunta: ¿Cómo dejó al movimiento obrero mexicano?

Fidel Velázquez: En completa armonía. No dejo de pensar en el papel tan significativo que cumplí en la vida, de ver a los obreros mexicanos tan contentos y felices. La CTM fue un pilar esencial y fundamental del estado y, por supuesto, un gran logro de la Revolución mexicana. El Partido Revolucionario Institucional tuvo en los obreros organizados a un gran aliado en la defensa de la economía. Nomás me fui y vea el desmadre que tienen.

Pregunta: ¿Sabe usted la situación que vive el país actualmente?

Fidel Velázquez: ¡Por supuesto! Hasta aquí llegan las noticias (pero qué pinche calor hace). Haberle entregado el poder al PAN, en el 2000, al ranchero pajón, ése nos fregó a todos. El PRI no debió entregarle tan de buenas el poder a la reacción. Claramente lo dije: “A balazos llegamos al poder y sólo con balazos nos van a sacar, no con votos”. ¿Y qué hicieron Salinas y Zedillo? Entregar el poder al PAN. Ahí comenzó la tragedia. Ahora con este presidente de pacotilla, nos van a sacar a patadas por el trasero. Cómo les hago falta chingao.

Pregunta: ¿Cómo ve la situación de la clase obrera?

Fidel Velázquez: Pues de la chingada, amigo. ¿Dónde están los dirigentes duros y revolucionarios? Simplemente no hay, me fui y desaparecieron. Creo que fui el último gran líder de los obreros mexicanos. Ahora cualquiera se sienta en un sillón sindical y se cree patriarca. Dígame el nombre de un líder con tamaños que encabece la lucha de los trabajadores mexicanos. ¡No existe. Les faltan pelotas! A mí me hacían una pendejada y les paraba el país, por ese miedo que me tenían es que los obreros vivían en la bonanza.

Pregunta: Pero a usted se le acusó mucho de estar en contra de los trabajadores y ser un líder enriquecido a su costa. ¿Es eso cierto?

Fidel Velázquez: La pura pinche envidia. Los agitadores comunistas me traían en salsa; pero en la historia mexicana se me recuerda como un gran líder, como un hombre siempre al servicio de los obreros, como un sincero y humilde protector de los humildes. Estoy de acuerdo que tenía mis centavitos y uno que otro recuerdo de los millones de trabajadores a los que serví en cuerpo y alma (pero qué pinche calor hace aquí), pero nada comparado con lo que hoy tienen políticos sin escrúpulos, compañero. Mi vocación siempre fue de servicio y compromiso con los obreros y …

Pregunta: Don Fidel, ¿está dormido?

Fidel Velázquez: Perdón compañero, es este pinche calor que arrulla. Decía a usted que mi vida siempre estuvo al servicio de la patria. Qué lástima que los políticos de ahora no hagan política como en mis tiempos, que lástima que los gobiernos inútiles de hoy se hayan olvidado de las promesas de la revolución. ¿Le digo algo? ¡Están jodidos! Y si gana el PAN estarán más jodidos. Y ya me voy que el calor está cabrón. Hasta parece que estoy en el infierno.

Le agradecemos a Madame Gazú la oportunidad de platicar con el espíritu de Fidel Velázquez. Hasta la próxima.