México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para su ventaja y no establecer una renegociación con beneficio para las partes, advirtió el consultor Jorge Flores Kelly.

En entrevista con REFORMA, aseveró que el problema con la renegociación del TLCAN es hasta cierto punto semántico, porque Trump sólo quiere sacar ventaja.

“Nosotros entendemos como renegociar abrirlo a mejoras concretas en ciertos aspectos y a entrar en en un toma y daca, donde hay un ganar-ganar. Yo no creo que eso sea a lo que Trump se refiere. Y ahí está la trampa y el entrampe”, expresó.

El director de la consultora Aporta CE estimó que el Gobierno federal debería es preguntar a la iniciativa privada y a la sociedad si quiere o no revisar el acuerdo.

“Van a contestar que sí (quieren la revisión) y con eso (el presidente Enrique) Peña Nieto ya puede decir ‘podemos revisar el TLC de acuerdo a lo que los empresarios mexicanos consideran’, pero no al revés.

“Me da la sensación de que como Trump quiere renegociar, entonces vamos a renegociar. Ahí no hay soberanía, no hay interés nacional, sino que Trump dijo renegociamos porque a mí se me dio la gana. Está siendo muy tácito que vamos a renegociar y eso es una mala entrada en un proceso de negociación”, aseveró.