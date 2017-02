Vecinos de la colonia Las Flores pidieron al Ayuntamiento de Fresnillo y a los encargados de los servicios de salud que apliquen multas a los dueños de los perros que viven en el lugar, debido a que los sacan de sus casas para que defequen, lo que causa contaminación.

Mencionaron que estos animales no sólo hacen de sus necesidades fisiológicas, sino que también rompen las bolsas de la basura en las esquinas.

Yolanda Girón, quien vive en Las Flores desde hace más de 20 años, mencionó que la problemática siempre se repite: “camino por este lugar y vea cómo esta tirada la basura porque los perros rompen la basura y ahí se queda”.

Rafael Ramírez, habitante de la rúa Gladiolas, acotó que sale muy temprano de su domicilio y desde las 6 horas andan los perros en la calle haciendo de las suyas, ya que los propietarios sacan sus animales y éstos causan destrozos.

Josefina Ruvalcaba, de la vialidad Orquídeas, expuso que sólo una calle divide el fraccionamiento de El Fresno y afirmó que los propietarios de algunos perros los sacan por la noche para que hagan sus necesidades, pero no recogen las heces; “ahí las dejan y esto huele, se ve mal y es una contaminación enorme para las personas que vivimos en el lugar”, reprochó.

Por su parte, María Dolores Rivas, quien vive en la calle Margaritas, excusó a los peludos: “ellos no tienen la culpa, los propietarios son los cochinos. Vea cómo se comen los pobres animales la basura. Esto pasa porque los dueños son muy irresponsables, no les dan de comer y no están atentos a sus necesidades. Yo llego de mi trabajo por la noche y andan buscando qué comer, dan mucha tristeza”.

Beatriz Caldera, de 32 años, quien tiene su hogar en la calle Amapolas, puntualizó que las autoridades deben poner mano dura contra los propietarios de los animales; “a mí no me gustan porque causan muchos problemas y podemos contraer alguna enfermedad”, acotó.

Otros habitantes aseguraron que algunos de ellos entablaron diálogo con los propietarios de los perros para que recojan las heces de sus animales, pero, en contraparte, se molestan y los agreden.

Por ello, los habitantes de Las Flores creen que es necesario que intervengan las autoridades y tomen cartas en el asunto.