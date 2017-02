México.- Un eclipse penumbral lunar y un cometa compartirán el escenario nocturno este fin de semana.

El eclipse dará inicio al espectáculo el viernes por la noche. La Luna pasará por la penumbra de la Tierra, o sombra parcial. El satélite natural no se oscurecerá totalmente como en un eclipse total, sino solo una parte, y podrá verse desde la mayor parte del mundo.

Sin embargo, oscurecerá tan poco que será complicado apreciarlo.

El cometa 45P, entre tanto, surcará por el cielo el sábado. Será un encuentro extraordinariamente cercano, ya que pasará a unos 12.4 millones de kilómetros de la Tierra. Su velocidad relativa es de 22.8 kilómetros por segundo o su increíble equivalente de 82 mil 270 kilómetros por hora.

El cometa, de un resplandor verde, podrá verse en la constelación Hércules. Los binoculares y los telescopios serán de mucha utilidad.

Los observadores de astros han seguido la ruta del Cometa 45P durante los últimos dos meses. La bola de hielo, de alrededor de 1.6 kilómetros de diámetro, pasa cada cinco años.

Se le conoce con el nombre oficial de Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, en honor de los astrónomos japoneses, checos y eslovacos que lo descubrieron en 1948. La letra P es por periódico, lo que significa que es un visitante recurrente en el sistema solar interior.

La red de observatorios Slooh transmitirá en vivo ambos eventos desde las Islas Canarias.

El eclipse durará más de cuatro horas a partir de las 17:32 horas (tiempo del este de EU). Los hechos se desarrollarán a primeras horas del sábado en Europa, África y el oeste de Asia.

Éste será el primero de los cuatro eclipses de 2017.

El segundo ocurrirá el 26 de febrero y será de Sol anular; el tercero, parcial de Luna, el 15 de agosto, mientras que el cuarto será total de Sol y podrá apreciarse el 21 de agosto, informó la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Gloria Delgado.

La especialista aclaró que, por la posición del planeta, en México solo se podrán observar el de este 10 de febrero y el del 21 de agosto.

