Zacatecas.- El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Manuel David Pérez Navarrete, informó que este lunes se removió de manera formal de sus funciones, a la que fungiera como directora de la Casa Hogar Zacatecas, por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Agregó que la CDHEZ no presentó la documentación correspondiente a las recomendaciones; sin embargo, se decidió retirar a la ahora ex directora María Guadalupe Álvarez García, así como al psicólogo de la casa hogar, y admitió no saber a dónde serán reubicados.

Al preguntarle si Álvarez García estará imposibilitada para ocupar algún cargo de esa índole, el procurador aseguró que “la directora quedará removida para no trabajar en la Casa Hogar Zacatecas”.

En el caso del psicólogo, quien es señalado por romper la ética profesional al ventilar las manifestaciones realizadas por los jóvenes, detalló que “será removido de su cargo, es importante que esta persona no esté en Casa Hogar Zacatecas; no tengo conocimiento dónde lo reubicarán, pero será removido de su cargo”, declaró.

Pérez Navarrete aseguró que no se destituyó antes del cargo a Álvarez García, pues “las investigaciones se tenían que hacer cuando ella estuviera como directora, para que la CDHEZ emitiera sus recomendaciones cuando ella estaba en el cargo”.

“Al esperar la resolución de derechos humanos, es como nosotros acataríamos todo lo que nos manifestó; se emitieron las recomendaciones y se atendieron de manera inmediata por parte de la procuraduría”, agregó.

Entre las recomendaciones que realizó la comisión está no recibir visitas de personas externas y actualizar el reglamento interno del albergue.

“Tenemos que actualizar en cuestión de tecnología y desarrollo de los jóvenes, y poner énfasis y control en que no se violen los derechos que se vieron violentados al emitir imágenes y audios que se filtraron para el desarrollo de la investigación”, puntualizó.

Asimismo, informó que, según un estudio psicológico aplicado al personal de la casa hogar, sólo 4 por ciento no completa el perfil para trabajar en dicha instancia; sin embargo, enfatizó que se capacitará a los trabajadores.