Zacatecas.- La presidente honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Estatal de la Familia (SEDIF), Cristina Rodríguez Pacheco, informó que la ex directora de la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas, María Guadalupe Álvarez García, “será reubicada cuando regrese de vacaciones”.

Explicó que luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) recomendara la destitución de la funcionaria, se le otorgaron unos días de receso porque “tenía más de dos años sin tomar su periodo de descanso”.

Por ello, destacó, hasta que terminen sus vacaciones se determinará a qué otra área del SEDIF será trasladada; además, la presidente honorífica del SEDIF aseguró que la ex directora de la casa hogar “es una persona muy valiosa y trabajadora”.

“La vamos a invitar a seguir trabajando porque es una persona con muchos valores, si bien es cierto, no formaba parte original de mi equipo, no es de las personas que hayan llegado conmigo, tengo que reconocer que la entrega y el afecto que despertó en los niños, me hace pensar que es una persona seria y responsable”, agregó.

“Todavía no hemos decidido en este momento, en realidad ella tenía dos años y medio sin vacaciones, y derivado de toda esta circunstancia le dijimos que como ya había salido, que aprovechara y tomara un descanso, pero es que ella no quiera vacaciones, siempre dijo que los mejores momentos que pasaba eran con nosotros”, refirió.

Respecto al psicólogo que brindaba atención en la casa hogar, Rodríguez Pacheco informó que será reubicado en la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal.

“Muchos de los avances que hoy tienen los niños (de la casa hogar) se deben al trabajo que él hizo, respetamos y entendemos la omisión señalada por la CDHEZ, y estamos en la mejor disposición de integrar un nuevo personal al área”, enfatizó.

Rodríguez Pacheco reiteró que los jóvenes de la casa hogar están en desacuerdo y piden la permanencia de la directora y del psicólogo.

“Fueron a dejarlos a la escuela a donde ellos asisten, se comunicó la directora de la escuela y nos avisa que se fugaron 12 niños, una mamá comentó que le habían pedido dinero para acudir al DIF, querían platicar conmigo, de inmediato nos pusimos en contacto con el grupo que nos apoya en la procuraduría, nos apoyaron las policías, en media hora encontramos a 5 niños, lo que querían era hablar conmigo para que no les quitáramos a su maestra”, declaró.