Mientras a las autoridades centralizadas y autónomas no les quede claro que hay un marco normativo que se tiene que respetar, el debido proceso va a seguir siendo tema de conversación.

En primer lugar tenemos que recordar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, la administración pública está dividida en centralizada y paraestatal. En el caso de la centralizada, depende directamente del titular del Poder Ejecutivo; la paraestatal tiene personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es un organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado además de autonomía técnica, operativa y financiera, que dada la naturaleza de sus funciones debe ser independiente del Poder Ejecutivo en virtud de promover, proteger, investigar y en su caso recomendar sobre presuntas violaciones a derechos humanos.

En ese sentido, es inconcebible que la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas acate instrucciones directas del gobernador del estado, y lo más insólito aún, es cómo se realiza una investigación sobre presuntas violaciones a derechos humanos en tiempo record de 18 días, cuando la gran cantidad de quejas tardan más del tiempo establecido en la ley para su solución.

Supongamos que la comisión dio inicio a la investigación sobre el caso de la Casa Hogar el mismo día en que se recibieron las instrucciones por parte del gobernador de investigar el asunto, se declaró procedente ese mismo día y se notificó a la autoridad para que expusiera lo que a su derecho conviniera, para lo cual la ley otorga 8 días naturales, que comienzan a correr al día siguiente de la fecha de la notificación, lo que nos deja un total de 9 días, durante los cuales se realizaron inspecciones, valoraciones psicológicas, se citaron a peritos y testigos, se solicitaron informes de otras autoridades y servidores públicos y todas las demás medidas que consideró pertinente la comisión; además de realizar la correspondiente valoración de pruebas que se allegaron, se realizó el proyecto de recomendación, se revisó, se aprobó, se firmó y se envió a la autoridad, de tal forma que ya a la fecha, la titular de la casa hogar y el psicólogo han perdido su empleo, debido a una recomendación que no tiene carácter vinculante.

No se trata de negar la violación a los derechos humanos de los menores, pero para garantizar la restitución de los derechos humanos de los menores de la casa hogar, además de celeridad, se requiere asertividad, no basta sólo con recomendar por lo que pareciera una violación, sino que esa recomendación esté debidamente fundada en una investigación seria que no deje lugar a dudas y que esté debidamente motivada, de tal forma que su legalidad no sea cuestionable por otros medios o instancias.

El artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su segundo párrafo, dice que el proyecto de recomendación deberá señalar “las medidas que procedan para la efectiva restitución en sus derechos a los afectados, y si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado”.

La teoría de la reparación del daño y la restitución de derechos, plasmada en jurisprudencia tanto nacional como internacional, en ningún momento hablan de la separación del funcionario de su puesto sin una investigación llevada a cabo por un organismo establecido por la ley para llevar a cabo dicha separación del cargo.

La Comisión de Derechos Humanos debe garantizar los derechos humanos de TODOS, no sólo de unos cuantos. Si el gobierno quería sancionar a los servidores públicos, la instancia definitivamente no es la comisión.