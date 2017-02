Así como digo una cosa, digo otra chato

Es increíble, y grave, que el ejecutivo estatal diga una cosa y después diga que siempre no, que se equivocó, que no se supo expresar adecuadamente, que no pudo expresar con precisión, que la regó, pues, respecto a su afirmación de que las empresas mineras lo habían querido “corromper”, para dar marcha atrás en el tan debatido impuesto “ecológico” aprobado por la legislatura, que deben pagar las empresas mineras.

En pocas palabras, el góber se desdijo de lo que afirmó. Y es que dudamos que en pleno siglo 21, alguna empresa transnacional utilice la sacrosanta mochada para garantizar que no se le moleste mientras explota nuestras riquezas naturales, contaminando a diestra y siniestra nuestro suelo patrio, nuestro aire puro, nuestras aguas cristalinas.

Los pobrecitos empresarios han dicho hasta el cansancio que el impuesto no lo van a pagar, nomás porque se les hincha; para ello, en alianza con la explotada clase obrera, se dieron a la tarea de bloquear carreteras, publicar desplegados y organizar marchas con el meritito Santo Niño de Atocha, para que les hagan el milagro de echar abajo el satánico impuesto que dicen, “perjudica gravemente a los trabajadores mineros”.

Y el charrismo sindical, en voz del incólume defensor de los trabajadores mineros (Carlos Pavón Campos) señaló que su gremio no va a solventar las pésimas administraciones estatales, para tapar la corrupción de los gobernantes zacatecanos. Con la firmeza de un honesto líder, que vive en la medianía y siempre al servicio de los desprotegidos, confesó que apoyaron con todo a Alejandro Tello para que se convirtiera en gobernador, porque su corazoncito es priísta. Pero nada más que no se meta con sus patrones, porque ahí si topa en hueso. Y es evidente si consideramos que quien le paga no es exactamente el góber.

Pues resulta entonces que el priísta líder sindical le ha puesto las tunas a 8 a nuestro góber. No está a favor del impuesto ecológico porque es aberrante, si se considera (dice el magnánimo líder) que en la empresa Minera Fresnillo Peñoles “nadie se ha enfermado”. ¡Ah chinga mi estimado! ¿Acaso nadie ha sufrido por lo menos de un chorrillo? No, pues que chingones, ahora resulta que trabajar en una mina ¡te cura de todos los males!

Mi apreciable líder, no se la prolongue. Entiendo que antes que la militancia tricolor está el billete, y se entiende, pero a fin de no ofender la inteligencia, mejor debe hacer lo que hizo su góber (porque usted aseguró que lo apoyó en campaña, al más puro estilo corporativo), salir y desdecirse de lo que dijo. Total es nada más decir que las enfermedades de los trabajadores mineros son tan simples como un catarrito y ya (la silicosis es pura pinche leyenda urbana).

¿Por qué generar problemas donde no los hay? ¿Por qué salir a medios y aventarse un rollo cantinflesco para después decir que siempre no fue la neta? De verdad, los zacatecanos no estamos para esos choros, sólo queremos que se explique a toda la sociedad la importancia y necesidad del mentado (por el líder minero) impuesto “ecológico” o como quieran llamarlo. Que salgan todos sus secretarios, en el sagrado ánimo de viaticar, y nos convenzan de la necesidad de esa lana para el bienestar de los más jodidos. ¿Es tal difícil? Yo creo que no. Además, no le haga caso a sus asesores, recuerde góber que el mejor aliado que puede tener es al pueblo, a ellos recurra y dígales (hablando con la verdad, recuerde que es un “gobierno diferente”) que los afectados no son los trabajadores, sino las transnacionales y el charrismo sindical.

Y por favor, de cuates, no diga lo que no tenga que decir o lo que le aconsejen, mejor diga lo que debe de decir para explicar que lo que dice es la neta del planeta. Total, si dice lo que tiene que decir le vamos a entender más, que si dice lo que no debe de decir. ¡AHÍ ESTÁ EL DETALLE CHATO!