Esta es una de las preguntas que tendríamos que estarnos haciendo 150 millones de mexicanos, 120 que habitan este país y 30 que se encuentran del otro lado de la frontera, de los cuales un poco más de 10 millones se encuentran indocumentados.

Mucho me temo que la respuesta es afirmativa, es decir ¡SÍ ESTAMOS SOLOS! y para acabarla de amolar –como se diría coloquialmente– nuestra sociedad no se ha decidido a apoyar a sus compatriotas del otro lado de la frontera como se mostró en la frustrada marcha por la unidad que reunió a un escuálido contingente que no llegaría a los 20 mil marchantes. Pero sobre todo estamos también –sin lugar a duda – sin el apoyo del gobierno federal que no atina a responder con una actitud de dignidad al golpeteo que diariamente nos endilga el gobernante del imperio.

Bien vale la pena detenernos un poco y repensar cómo ha respondido México y el mundo ante este ataque frontal de quien se ha declarado, ya en sus dichos y en sus hechos, como el más antimexicano de todos los antimexicanos que existen en el mundo. En principio tendríamos que reconocer que ante sus insultos con los que comenzó a manifestarse cuando aún era precandidato, de afirmar –generalizando– que todos los migrantes de origen mexicano eran criminales, asesinos, violadores y traficantes; sólo tuvo como respuesta –valerosa sí, pero escasa– en las voces de personalidades, mexicanos exitosos en Hollywood, así como otras no necesariamente de origen mexicano, sino también latino cuyas voces se escuchan al norte de la frontera, sin olvidar comunicadores de origen mexicano y de otras partes del mundo, con un auditorio importante que alzaron su voz para contraponerse a la voz amenazante del magnate. Pero hasta ahí, en nuestro país se escucharon y escribieron en editoriales, comentarios cuestionadores que nos pedían mantenernos alertas, pero la ciudadanía poco caso hizo y nuestras autoridades guardaron un profundo silencio.

Lo hemos dicho una y otra vez y bien vale la pena insistir en ello en la idea de despertar la conciencia del adormilado México bronco, este discurso antimexicano que le dio dividendos al después candidato quien por seguir la senda se le ocurrió construir sobre las mentiras que son la base de su discurso, la idea del ya famoso muro, y agregar que México pagaría por ello, una doble afrenta e insulto que hasta el momento no ha sido contestado nada más que con declaraciones aisladas que de ninguna manera México pagará –no de oponerse al muro sino sólo en relación al pago–, y, sin embargo, pocos le creemos a este discurso y ya existen voces que nos dicen que el Sr. Peña, amedrentado y temeroso, busca caminos para negociar no la construcción del muro sino la forma de cómo pagarlo para mantener al Ogro tranquilo.

Después vendrían los famosos tuits que lograron con unas veladas amenazas aún sin fundamentos reales, desmantelar uno de los pilares de la economía mexicana, la del ensamblaje automotriz, y así se retiró la Ford con su multimillonaria inversión anunciada para San Luis Potosí, y después como piezas de dominó, la General Motors, la Chrysler, la Fiat y recientemente la Honda y muchas más.

Después vendría la toma de posesión –la inauguración como ellos le llaman– y la primera semana en donde el multimillonario neoyorkino utilizó un discurso antimexicano llevado a sus extremos antes de voltear la cara en contra de la migración musulmana. El centro medular de las presentes reflexiones es repensar –vale la pena– la respuesta del mundo, y lo que es, desde mi particular punto de vista, la pobre solidaridad del mundo a favor de nuestro país ante un peligro serio no sólo para nosotros sino también para el resto del orbe.

O es que nos hemos olvidado de la apatía del mundo ante el ataque frontal de otro tirano en contra de los judíos, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que ello provocó sin que la gran mayoría de los habitantes del planeta, ciudadanos o sus gobiernos hicieran algo al respecto.

Recordemos algunas actitudes que tienen que darnos una idea del miedo provocado a las naciones por este personaje.

La reacción inicial de Canadá deslindándose de cualquier apoyo a México, incluso haciendo el desafortunado comentario de que desde su perspectiva México había quedado colgado de la brocha en un rascacielos en vías de caer al vacío, y que Canadá negociaría por su lado por así convenir a sus intereses, aunque después habría unas tibias declaraciones del primer ministro de respaldo sólo para ser el primer mandatario recibido en la Casa Blanca donde el magnate que nos insulta, un día si y el otro también, dijo que Canadá era un gran vecino y que no podía decir lo mismo de nosotros, quedando clara su posición al pensar que los canadienses también son güeritos –mostrando su ignorancia porque Canadá es el país con más migración multiétnica del mundo– dejando la idea de que el tratado sería un tratado bilateral Canadá-EU donde nuestro país quedaría excluido. En los momentos iniciales –la primera semana de su mandato– España de Rajoy también se negó a solidarizarse con nuestro país y lo dijo claramente sólo para una semana más tarde y ante la presión de su pueblo respaldar tibiamente a México sólo para después ofrecerse cual sumiso súbdito a trabajar como intermediario entre la relación de EU con Latinoamérica de la misma forma que el Rey Juan Carlos hace algunas décadas se ofreció de ser casi de nueva cuenta el monarca de Iberoamérica. Esto son sólo dos ejemplos y claro que ha habido personalidades como Evo Morales y Correa que dijeron desde un inicio “México tiene que voltear hacia el sur” –seguimos sin hacerlo– y exmandatarios que se han atrevido a decir Todos somos México, el muro no es entre EU y México sino entre EU y Latinoamérica. Argentina y Brasil llaman a abrir los mercados con México mientras sus mandatarios ultraconservadores se inclinan ante el Ogro ignorando sus ataques contra quienes tendrían que ser considerados como sus hermanos, vamos, hasta Maduro prefiere evitar –bajo estas circunstancias– confrontaciones con el gobierno norteamericano y Cuba guarda un prudente silencio. Existe sí la solidaridad de parte de la sociedad norteamericana, de sus importantes universidades, la postura de 475 maestros e investigadores universitarios en contra de Trump y a favor de México y de la UNAM, pero en otros lados del mundo la respuesta es tímida o inexistente, el Papa se pronuncia en contra del muro, la ONU hace lo propio, pero ninguna es una posición enérgica y firme.

Seguramente dirán; si su presidente no lo hace porqué lo haremos nosotros.