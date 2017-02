Agradecemos a Madame Sazú su apoyo para conectarnos con el espíritu de Don Carlos Marx, y concedernos esta entrevista para los lectores de El Diario NTR.

Pregunta: Don Carlos es un honor hablar con usted ¿cómo se encuentra?

Karl Marx: Por favor quíteme el Don, simplemente dígame Camarada Carlos. Respecto a su pregunta le puedo decir que me encuentro bien. He tratado de buscar el cielo o paraíso, y le puedo asegurar que no existe nada de eso. Patrañas de la ideología burguesa para mantener enajenados a los explotados. Por cierto, ayer tuve una muy buena discusión con Hegel sobre el “SER”. La ventaja de estar en esta posición de “muerto” es que te encuentras con muchos personajes históricos con los que puedes discutir. Ya lo hice con varios de ellos.

Pregunta: Camarada Carlos, sus tesis sobre el capital, la explotación, el materialismo histórico y dialéctico ¿siguen siendo vigentes en el siglo XXI en la tierra?

Karl Marx: Por supuesto. El método sigue siendo el correcto para analizar el devenir de las relaciones sociales, relaciones que se han convertido en instrumentos de cambio y transformación del sujeto histórico. Aún existe la necesidad en profundizar en el estudio de la cosificación de dichas relaciones, para garantizar la liberación del hombre. Recuerda que sólo el hombre podrá liberar al hombre. El fin del capitalismo está cerca, más cerca de lo que te imaginas.

Pregunta: ¿Ha platicado con Lenin o Gramsci?

Karl Marx: Sí, hemos tenido la oportunidad de charlar sobre la construcción del partido obrero. Aunque las posiciones han sido encontradas, hemos concluido en la necesidad de que la construcción de la vanguardia de la clase obrera es fundamental en la transformación de la sociedad. La superación de la sociedad clasista pasa por la organización consciente de la clase obrera, sólo los obreros podrán edificar una sociedad de iguales, sólo los explotados podrán fundar el paraíso en la tierra. Lo demás es charlatanería pura. Así, encontramos en el mundo moderno a voceros de la burguesía convertidos en mesías, declarando que sólo ellos, con su poder absoluto, serán capaces de traer paz, desarrollo, riqueza y salud. Mentiras.

Pregunta: ¿Sigue siendo ateo?

Karl Marx: No diga pendejadas camarada. El ateísmo no existe. El hombre ha fabricado sus propios dioses para espantar a sus demonios. Yo soy un creyente del hombre, él es mi dios y mi objeto de estudio. Cada sociedad crea y destruye dioses. Hoy el hombre tiene por dios al dinero, el dólar es su dios, el euro es su dios, bueno hasta el jodido peso es un dios. Les han levantado templos llamados bancos, donde entregan vida y alma con tasas de interés muy altas. El hombre moderno está condenado a adorar a su dios-demonio. ¿Tú tienes dinero?

Pregunta: ¿Cómo le cayó la caída de su socialismo real en los países de Europa del este?

Karl Marx: Ése no era socialismo, era una versión pervertida de las burocracias para seguir explotando al hombre. El socialismo es una utopía revolucionaria. Algún día el hombre será libre. ¿Cuándo? No lo sé, no soy mago ni profeta. Pero aquellos que se dicen marxistas están locos de remate; el marxismo no existe ni ha existido. ¿La izquierda? Muerta en el mundo. Por cierto, en tu país todavía existen algunos locos que se dicen de izquierda. Pésima idea. ¡Cómo extraño la cerveza! ¿No tienes por ahí unas? Me voy camarada, tengo una reunión muy importante con los filósofos griegos. ¡Ah cómo extraño la cerveza, chingao!

Y así se despide Carlos Marx, extrañando un buen buche de cebada. Hasta la próxima.