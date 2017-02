En el siguiente artículo Victoria Camps pretende defender la utilidad de la filosofía en nuestros tiempos y cómo los filósofos tienen una gran función que cumplir en esta sociedad sin espíritu en la que vivimos.

La filosofía nos enseña a ser más humanos, a contemplar nuestro alrededor, en esta época que va tan deprisa y donde dejamos de comunicarnos unos con otros. Vivimos en la sociedad llamada de la información. Mucha información, pero insuficiente e insatisfactoria. Desarrollo impresionante de las ciencias, pero las grandes preguntas siguen irresolutas.

Hay un ámbito, especialmente, en el que la filosofía ha entrado plenamente contribuyendo a construir una disciplina nueva. Me refiero a la bioética, el fin de la cual es reflexionar sobre todos aquellos problemas que afectan a la vida en la tierra y, sobre todo, a la vida humana. El inventor del vocablo “bioética” fue un cancerólogo norteamericano, V.R. Potter, que, en 1971, sintió la necesidad de dar nombre a “una nueva disciplina capaz de combinar el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de valores humanos”.

Son tan apremiantes los problemas a que se enfrenta la bioética, que dicha disciplina se ha convertido en el paradigma de un cambio que puede ir afectando a otros ámbitos igualmente necesitados de reflexión. Cuando fue novedad la reproducción asistida, o las primeras prácticas de eutanasia, hubo que decidir si aquellos procedimientos, hasta entonces inéditos o impensables, eran correctos o no. Y la cadena de interrogantes no ha cesado desde entonces. Partimos de un axioma según el cual no todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto. Para juzgar esa corrección ética hay que repasar no sólo grandes principios y derechos fundamentales, sino considerar si es justo abandonar investigaciones más básicas –como la destinada a acabar con el hambre en el mundo– para centrarse en otras que responden a problemas, sin duda, pero problemas del mundo desarrollado y opulento, y que, por lo tanto, no deja de ser un lujo planteárselos.

Podría referirme a un sinnúmero de temas que deberían ocupar a la filosofía. Acabaré con uno solo, que es cómo combatir el fanatismo y los fundamentalismos, cómo hacer frente al revival de las religiones que se está produciendo, cómo defender con la mesura necesaria nuestros valores más preciados. Hay que volver a plantearse el sentido y el alcance de la tolerancia, de la secularización, de la universalidad de los principios éticos, quizá los mismos derechos fundamentales con el fin de llegar a definir unos derechos realmente universales. Hablar de fanatismo y de fundamentalismos no es hablar sólo de religiones. También la política se vuelve fundamentalista cuando utiliza unas expresiones poco matizadas para legitimar su postura y descalificar la del adversario. En definitiva, son muchos los peligros que hoy amenazan los valores y los puntos de vista que deberían servir de criterio para distinguir lo que se debe de lo que no se debe hacer, lo que es prioritario de lo que es secundario. No es que en otros tiempos el ser humano fuera mejor. Lo que sí tenía es menos opciones que hoy, menos posibilidades de elegir, vivía en sociedades más cerradas, con referentes que lo esclavizaban y le impedían ver más allá de su entorno inmediato. A medida que las libertades crecen, que hay más movilidad social y desarrollo económico, las posibilidades de actuar son muchas más. Todo ello impide el desarrollo del espíritu ilustrado, que cada uno llegue a pensar por sí mismo y se ejercite en determinar que es bueno o malo, verdadero o falso.

La filosofía que sobrevivirá al capitalismo salvaje que destruye todo aquello que no es útil para sus fines, es una filosofía que se erija en motor del pensamiento y de la reflexión sobre los problemas del presente.

Hace cincuenta años, la biblioteca estaba en el centro de la sociedad, nadie discutía que leer era importante, pero el capitalismo salvaje actual no puede permitirse un consumidor lento. La literatura, en cambio, requiere que te detengas, que reflexiones, que nunca alcances una conclusión.

*Invitada por el Consejo Estatal de Bioética