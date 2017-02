Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM), exigió la destitución de Víctor Armas Zagoya, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), pues asegura que el funcionario estatal no da un trato adecuado a la gente.

“Pedimos su destitución porque es una persona que se ha ido muy duro contra el sindicato y nosotros no vamos a aguantar que ningún tarugo nos quiera sobajar y decirnos vendidos. Primero que nos lo compruebe y luego que nos lo diga”, sentenció.

En entrevista exclusiva con NTR Medios de Comunicación, el líder sindical acusó que Víctor Armas “es un mentiroso”, y reprochó que criticara a la organización de trabajadores de la industria extractiva.

“Habla mal del sindicato. Se mueve en puras mentiras, engaña a los zacatecanos, engaña a todo el mundo. Piensa que la gente es tonta y no, la gente no es tonta. Él (Armas Zagoya) es un mentiroso”, reiteró.

Además, Pavón Campos aclaró que, pese a que el gobierno del estado se comprometió a continuar el diálogo con el SNMM, el gremio no ha establecido acuerdos.

“No sé qué es lo que están pensando. Ya les dije que vamos por la derogación del impuesto y creo que es por eso que no se quieren reunir con nosotros. Habíamos dicho que nos vamos a reunir hasta que quiten a Víctor Armas de ahí, sino no tiene caso que nos esté mentando la madre”, puntualizó.

El secretario general del SNMM reprobó que hasta el momento el gobierno del estado no haya cumplido su promesa, por lo que cuestionó su apertura al diálogo.

“No hemos tenido ningún acercamiento, nada más hemos estado con la secretaria (general) de Gobierno (Fabiola Gilda Torres Rodríguez), pero de ahí en más no ha habido nada. Me dijeron varias cosas que se iban a concretar y pues no se ha concretado ninguna”, precisó.

Al igual que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Carlos Pavón aseguró que el amparo que el sindicato que lidera interpuso contra el impuesto de responsabilidad ambiental no ha sido rechazado.

“Estamos en eso. No nos lo han rechazado en el juzgado y estamos esperando qué es lo que nos dice. Se mueven puras mentiras; por ahí publicaron que el amparo había sido rechazado, pero tiene una audiencia el día 21 (de febrero)”, argumentó.