Ciudad del Vaticano.- No hay naciones ni pueblos criminales, sino personas violentas en todas partes, dijo ayer el Papa Francisco.

“Ningún pueblo es criminal y ninguna religión es terrorista. No existe el terrorismo cristiano, no existe el terrorismo judío y no existe el terrorismo islámico. No existe”, escribió el Papa en un mensaje a los participantes del encuentro de los Movimientos Populares que celebra en Modesto, en California.

Aunque no se refirió explícitamente a la política del Presidente Donald Trump, Jorge Mario Bergoglio hizo referencia a situaciones de actualidad en Estados Unidos, como la migración y el cambio climático.

Para Francisco hay personas fundamentalistas y violentas en todos los pueblos y religiones y acusó de que estas se fortalecen con las generalizaciones intolerantes, se alimentan del odio y la xenofobia.

A los representantes de estos Movimientos Sociales, que el Papa ha encontrado en varias ocasiones, les reiteró los conceptos de los muros y del miedo; de los puentes y el amor.

“Hay que reconocer el peligro, pero también la oportunidad que cada crisis supone para avanzar”, les indicó.

“El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las democracias es real. La gangrena de un sistema no se puede maquillar eternamente porque tarde o temprano el hedor se siente”, agregó.

Sobre el cambio climático, afirmó que la crisis ecológica es real y precisó que existe un consenso científico muy consistente según el cual nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático.

“Sabemos qué pasa cuando negamos la ciencia y desoímos la voz de la naturaleza”, advirtió.

“No caigamos en el ‘negacionismo’. El tiempo se agota. Actuemos”.