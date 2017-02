Madrid.- En los últimos años, el ritmo en el crecimiento de las ventas del sector del lujo se ha desacelerado notablemente, poniendo en jaque un negocio que mueve cada año cerca de 1.5 billones de dólares y que genera decenas de miles de puestos de trabajo.

“El mercado mundial de artículos de lujo se enfrenta a la primera crisis estructural de su historia tras 10 años de crecimiento. Hay una nueva normalidad en el sector, con un crecimiento de entre el 2 y el 5 por ciento anual frente al ritmo del 10 por ciento de la última década”, advierten expertos de The Boston Consulting Group (BCG) en un reciente informe elaborado en colaboración con AllianceBernstein.

El sector de grandes marcas es muy heterogéneo. En el 2016, el segmento que tuvo un crecimiento mayor fue el de autos de lujo, de 8 por ciento. También registraron un comportamiento relativamente bueno los hoteles de alta gama, cruceros, productos de belleza, bebidas y alimentación.

Sin embargo, la parte nuclear del negocio, los bienes personales de lujo (ropa, bolsos, zapatos, joyería y relojería), tuvo una evolución plana o incluso negativa si se tiene en cuenta el tipo de cambio.

“Es el tercer año consecutivo con un crecimiento muy modesto y representa un nuevo entorno en el que las compañías de lujo ya no se benefician de un mercado favorable y de un gasto sin freno de los consumidores. El Brexit, las elecciones en Estados Unidos y el terrorismo han generado una gran incertidumbre, erosionando la confianza del consumidor”, argumentan desde Bain & Company.

Más allá de los factores puntuales que azotaron a este negocio el pasado año, los analistas que cubren a las empresas del sector, como Thomas Chauvet, de Citi, advierten de que los problemas “no son cíclicos, sino estructurales”. El primero y más importante tiene que ver con China.

Los consumidores chinos son responsables de entre el 30 y 35 por ciento ?según las estadísticas que se consulten? de las ventas anuales que genera la industria del lujo. El temido aterrizaje forzoso del gigante asiático no se ha producido, pero su crecimiento ya no tiene el ritmo frenético de hace un lustro.

“Una buena parte de la demanda viene de China y la desaceleración de su economía se deja sentir claramente. Además, también se está notando, especialmente en segmentos como los relojes y las joyas, la campaña contra la corrupción emprendida por el Gobierno de Pekín. Antes era bastante habitual sobornar a funcionarios con regalos caros para lograr contratos”, señala Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja.

La industria del lujo depende en gran medida del denominado “turismo de compras”. Por eso la concatenación de atentados, principalmente en París, la meca de las marcas, es un duro golpe para el sector. “La llegada de turistas chinos a Francia y Alemania en el tercer trimestre del 2016 cayó un 34 y 17 por ciento en tasa interanual, lo que se ha trasladado a las ventas tanto en las tiendas urbanas como en los comercios libres de impuestos”, señala Francesca di Pasquantonio, analista de Deutsche Bank.

De forma paralela a esta tendencia, el volumen de compras de artículos de lujo en China el año pasado superó en cinco puntos porcentuales las adquisiciones efectuadas en el exterior, la primera vez que esto ocurre desde el 2001. “Hay una redistribución del mercado, un cambio de tendencia en las pautas de consumo de los chinos que hay que tener en cuenta”, dice Arantxa Piñeiro, de Banco Sabadell.

Si hubiese que apostar por un ganador, todo el mundo señalaría a LVMH. El gigante francés vale en Bolsa 95 mil 700 millones de euros y factura 37 mil 600 millones al año. La presencia global y su diversificación en marcas y productos le hacen más resistente al nuevo entorno.

No obstante, su presidente y máximo accionista, Bernard Arnault, lanzó un mensaje muy conservador en la reciente reunión con analistas para presentarles las cuentas del 2016. “Soy muy prudente en relación con 2017. Es un cautela que he transmitido a mis equipos. Nuestras tiendas están llenas, pero creo que debemos estar extremadamente vigilantes porque, por experiencia, cada año que nos encontramos en esta situación, el balance final del ejercicio no suele ser bueno”, reconoció.

La región Asia-Pacífico seguirá siendo el principal motor de crecimiento para la industria del lujo. Un estudio de Capgemini espera que en el 2025 el número de personas con un patrimonio financiero superior al millón de dólares en esta zona se multiplique por dos, llegando a los 11.7 millones de personas, con un volumen conjunto de 42 billones de dólares.

A pesar de este crecimiento, los expertos creen que también hay grandes oportunidades para el sector en Estados Unidos.

“Con independencia del potencial de China, creemos que los consumidores americanos continuarán siendo el segundo catalizador de esta industria. Los ciudadanos acomodados de este mercado, particularmente aquellos con orígenes hispanos o asiáticos, están dispuestos a destinar una mayor parte de su dinero a artículos de lujo. Además, vemos que el resultado electoral en Estados Unidos será más favorable (rebajas de impuestos) que perjudicial para las grandes marcas”, según analistas de HSBC.