Ciudad de México.- El mandamás de Slipknot aprovecha el receso con dicha banda y se enfoca en su fase literaria.

Corey Taylor está por lanzar el próximo 15 de agosto America 51: A Probe Into The Realities That Are Hiding Inside The Greatest Country In The World.

Se trata de un libro en el que recoge vivencias tanto con Slipknot como con su otro proyecto, Stone Sour, además de su visión sobre la política en Estados Unidos.

“Es una reflexión de cómo su juventud itinerante y frecuentes viajes viajes por todo el mundo con Slipknot y Stone Sour le han enseñado que significa ser un estadounidense en un mundo cada vez más inestable. Él examina la forma en que Estados Unidos se ve a sí mismo”, publicó al respecto el portal The PRP.

Taylor está entocado además en reactivar a Stone Sour