De fondo

El Derecho, ante todo, es un ejercicio argumentativo, dado que su construcción implica la elaboración de fundamentos, razones y criterios sólidamente estructurados, desde su creación hasta su aplicación e interpretación. Lo contrario, implicaría hablar del Derecho como sofisma o falacia, es decir, como algo lejano a la edificación de planteamientos sistematizados, de carácter simplista y banal.

El imperio del derecho implica que la organización jurídica y política que se ejerce por un pueblo en un determinado territorio mediante la instalación de un poder público deba ser sujeta a lo que el valor de la justicia y la guía que ella impone a la norma prevalezca. Esto en palabras sencillas es que todos estemos bajo la protección y guarda del derecho: el cumplimiento de la ley y el orden.

En Zacatecas es una aspiración colectiva.

Que los funcionarios de un gobierno, cualquiera que sea, invoquen el estado de derecho en especiales circunstancias, a lo que conduce es a señalar que se advierte a los gobernados que el uso de la fuerza pública está siempre como espada de Damocles a punto de caer sobre el cuello de los que al juicio de los funcionarios amerite.

Decir que la ley no se negocia, es explicar que el aparato político no está dispuesto a dejar de lado su interés para que el interés del gobernado, en el momento de la declaración, enfrentado, se imponga.

Las más de cuarenta demandas de amparo de empresarios contra dicho impuesto, buscan la prevalencia del derecho (su derecho) sobre el interés del estado.

La mayoría de los zacatecanos pensamos que debe existir un ingreso compensatorio para Zacatecas, en la forma que se presente, como participación, aportación, impuesto o con la figura que sea, por todo el tiempo que las entrañas de nuestro territorio han sido explotadas.

No notamos en las declaraciones de los funcionarios un verdadero ejercicio argumentativo, no expresan con claridad, al menos, la elaboración de fundamentos, razones y criterios sólidamente estructurados, desde la creación del impuesto, ni ahora en su pretendida aplicación e interpretación. Ojalá que los abogados del estado sean mejores que sus oficiosos voceros.

De no ser así, lo contrario, implicaría hablar del derecho como sofisma o falacia, es decir, como algo lejano a la edificación de planteamientos sistematizados, de carácter simplista y banal.

Los voceros de los mineros o los que por ellos han dado la cara, por un lado el Sr. Marco Antonio Bernal Portillo ha manifestado que “la determinación de esta nueva contribución resultó ser arbitraria, sin fundamentos congruentes o soportados. Señalaron que aunque el Gobierno del Estado no lo quiera reconocer, la industria minera tiene certificados de industria limpia, no es una industria contaminante, todos los productos están controlados y se tienen distintas normas que les regulan. Considero que un diálogo sería muy prudente, muy pertinente para llegar a una solución y no avanzar con este tipo de problemas. Una mina no se construye en un año, se construye en cinco, en ocho, en diez o en quince años. Establecieron que hasta el momento no tienen un estimado de cuánto se perdería con la implementación de este impuesto ecológico en el estado, y no saben aún las consecuencias que se pueden correr con este nuevo impuesto implementado en el estado de Zacatecas”.

En tanto que Carlos Pavón Campos, líder minero, dijo: “ir por la derogación del impuesto ecológico en Zacatecas”.

Los zacatecanos habremos de ver de qué lado está la justicia, habremos de saber para qué se instalan entonces mesas de diálogo y para qué entonces las movilizaciones de los trabajadores de las minas.

El derecho en Zacatecas necesita una revisión de fondo. La Constitución que data del sexenio de Romo Gutiérrez, debe nuevamente ser revisada, así como los fundamentos de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos del Estado.

De fondo los problemas económicos del Estado tienen que ver con eso.