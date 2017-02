RÍO GRANDE. Luego de ser despedida como directora del Instituto Municipal de la Mujer, Elisa López Olivera Huerta aclaró que su cese se debe a revancha política y no por incumplir su trabajo.

La ex funcionaria culpó al presidente municipal, Julio César Ramírez López, de que, por capricho y omisión, se hayan perdido 200 mil pesos de un programa federal, y después culparla a ella de ser la responsable para despedirla.

En un comunicado se estableció que López Olivera Huerta lamentó que se diga que su destitución fue por realizar un trabajo opaco, ya que durante el tiempo que permaneció en el cargo logró diversas gestiones, como el otorgamiento de 175 mil pesos en préstamos, así como la atención a cerca de 81 mujeres víctimas de violencia.

La ex funcionaria detalló que, asimismo, accedió a una plataforma de gestión de recursos para los municipios, mediante los institutos de la Mujer, para llevar beneficios vía el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

“Estamos hablando de un proyecto de 200 mil pesos y, por caprichos del presidente municipal, se perdió este recurso tan importante para el municipio”, acotó.

Elisa López detalló que para bajar este tipo de recurso se tiene que contar con un proyecto y una serie de documentos, entre ellos el nombramiento del secretario de Gobierno, así como el de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, y la plataforma cerró el 17 de enero, por lo que se realizaron las gestiones necesarias para acceder a la misma antes del cierre.

Sin embargo, afirmó que nunca fue notificada de que ya no era la directora del Instituto de la Mujer, y así continuó laborando, por lo que en una revisión del 27 de enero, se notificó que los documentos estaban vencidos, por lo que se solicitaba volver a subir los nombramientos.

“Elaboré un oficio el día 30 de enero pidiendo estos documentos, pero el señor presidente, Julio César Ramírez López, no me dio repuesta y únicamente teníamos hasta el jueves 2 de febrero para subir la documentación”, añadió.

“Es triste, pero el presidente no quiso y tomó venganza contra mi persona, que la verdad no sé de dónde venga y dañó, más que a mí, al instituto; ¿éste es el cambio que quiere para Río Grande?, me pregunto yo”, cuestionó.

Después de su despido, la ex funcionaria dijo que acudió con la síndica Silvia Ortiz para aclarar el motivo, y le dijo que “‘alguien tiene que pagar los platos rotos, Elisa, y le tocó a usted’”.

En lugar de la ex funcionaria fue nombrada Edelmira Serna Ávila.