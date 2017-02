JEREZ DE GARCÍA SALINAS. Pedro Gallegos Flores, director del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA), afirmó que durante el quinquenio estatal se pretende lograr la declaratoria de Municipios Libres de Rezago Educativo.

Consideró que la meta es ambiciosa, pero no imposible, y detalló que para conseguirlo, los índices en la materia deben ser ínfimos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta diciembre de 2016, se estableció que en el país hay 29.3 millones de mexicanos con rezago educativo.

De esa cifra, 404 mil personas viven en Zacatecas y 33 mil ciudadanos del estado no saben leer ni escribir, mientras que 156 mil no terminaron la primaria y 214 mil no concluyeron el nivel de secundaria, por lo que el reto para 2017 es abatir el rezago de entre 40 y 45 mil zacatecanos, acotó.

Pedro Gallegos explicó que, según los datos, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas tienen un alto índice de rezago y, por su densidad poblacional, se observan cantidades menores en municipios como El Salvador, Mazapil y Melchor Ocampo.

Entre las estrategias para el cumplimiento de las metas, expuso que se firmaron convenios con las presidencias municipales y Jerez ya manifestó su intención de sumarse, además de organismos como el Instituto de Formación Profesional, para sacar del rezago a elementos de corporaciones de seguridad pública.

Gallegos Flores aseguró que los convenios son acompañados de un programa de trabajo que detallan las acciones y periodos a realizarse.

Añadió que en los años subsecuentes se espera una cifra similar para que el porcentaje de rezago sea mínimo, y consideró que “el gran reto” que enfrenta el sistema educativo, tanto a nivel nacional como estatal, “es cerrar la llave”, y completó que una forma de lograrlo es incrementar los índices de eficiencia terminal en niños y jóvenes.

Pedro Gallegos encabezó la reunión regional de planeación y fortalecimiento de la operación del IZEA, con la participación de las coordinaciones de Jerez, Tlaltenango y Jalpa.