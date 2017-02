Tal vez uno de los más grandes problemas que tienen los gobiernos (de cualquier nivel, en cualquier parte del país o quizá del mundo), sea el de ejercer sus funciones basándose muchas veces en corazonadas, ocurrencias, ideas ligeras o como quiera que guste llamarles, pero dejando de lado en esas muchas ocasiones a los expertos en cada área de políticas públicas.

Ése, quizá, es el divorcio más costoso para las sociedades que, como ahora en Zacatecas, ven cómo decisiones tomadas a la ligera –tal como lo señalan los expertos, precisamente–, no sólo provocan animadversión hacia el gobierno, sino que impulsan un gravísimo nivel de descrédito de la autoridad.

Habiendo tantos y tantos especialistas en cualquier campo, llámese el agropecuario, el industrial, tecnológico, de salud, de educación, etcétera, muchas veces los gobiernos llegan a la toma de decisiones sólo con la ayuda de los propios burócratas, muchos de los cuales están lejos de la realidad en que vive la mayoría de la población.

La inercia en la que se asume un gobierno, aunado además a las ansias por ejercer el poder para dejar una huella en la entidad que gobiernan, hace que los políticos a menudo se metan en camisa de once varas sólo por pensar, o imaginar, o suponer que ellos, por haber sido electos, automáticamente son poseedores de todo el conocimiento o de una verdad única, absolutista, y que tienen todas las respuestas a cualquier pregunta.

La consulta a los expertos se ha traducido, lamentablemente, a la consulta, por ejemplo, a un equipo de “asesores”, sin que la mayoría de las veces dichos asesores tengan en realidad las mejores calificaciones para dar un consejo o una guía sobre tal o cual materia. Por el contrario, esas posiciones son las más de las veces ocupadas por amigos del gobernante en turno, o quizás se utilizan sólo como pago de facturas políticas o electorales.

Las voces de la academia, o de los investigadores universitarios, muy a menudo son acalladas por las de aquellos que, cerca del círculo cercano al poder, son más capaces de endulzarle el oído al Ejecutivo, sin importar si en los académicos hay muchas más opciones para la solución de problemas. Ese divorcio, insisto, le está costando demasiado a la sociedad, no a los políticos, quienes de cualquier forma se siguen beneficiando de esa forma de connivencia.

Ahora, por ejemplo, escuchamos a los miembros de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (que algo deben tener de conocimientos en la materia) reprocharle al gobierno que no se les hubieran acercado antes de proponer el “impuesto ecológico”, a fin no de evitarlo, sino quizás para buscar la mejor manera de implementarlo, y no tener que darse de topes con el gobierno federal ahora.

Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en las cuestiones del transporte público, o de la seguridad, o de la atención social a los sectores más marginados de la población, o a los asuntos de la salud, y las políticas públicas son, en el mejor de los casos, apenas una mediocre respuesta a botepronto de las necesidades reales y más sentidas de la población.

El problema de origen es que las autoridades se asumen como tales sólo a partir del momento en que llegan a ocupar una silla de alcalde, o gobernador, o diputado, y no desde antes. No tienen programas y plataformas de acción definidas de lo que quieren hacer en cuanto asuman el cargo y, por eso, luego andan generando políticas públicas sobre las rodillas, aprovechando el poder partidista para empujarlas por mayoriteo político, pero dejando de lado la realidad.

Si aquí no hay autoridad ambiental, como dicen los expertos, habría que ponerse a pensar qué clase de autoridad vial, de salud, de educación, tenemos y, si es necesario, ponerse a trabajar inmediatamente en las autoridades que queremos y que necesita Zacatecas, pero ya dejarse de improvisaciones que nada más nos puedan meter en más problemas.