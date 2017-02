Zacatecas.- Eduardo Yarto Aponte, titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), informó que ninguno de los pueblos mágicos de Zacatecas, excepto Jerez, tiene asegurado mantener su nombramiento.

Recordó que de acuerdo con la evaluación correspondiente a 2015, Nochistlán, Teúl de González Ortega, Sombrerete y Pinos, podrían perder el título por no cumplir con las estrictas normas que exige la Secretaría de Turismo (Sectur)

Explicó que hasta el momento se entregaron los requerimientos documentales ante la instancia federal, en razón de rescatar los nombramientos, sin embargo, aún falta que el comité nacional de pueblos mágicos determine si mantendrán los títulos.

“En la evaluación 2015 se observaros varios temas pendientes que había para estos cuatro pueblos mágicos, y se dio como plazo extraordinario, el 30 de junio de 2016, ahí está el documento firmado por José Ángel Díaz Rebolledo, director general del área de pueblos mágicos en la Sectur, donde nos hace las observaciones y dice: no han cumplido”, detalló.

Yarto Aponte agregó que a partir de la entrada de la actual administración el tema se retomó para rescatar los pueblos mágicos.

“Atendimos todos los requerimientos y los entregamos a mediados de diciembre, no es que ya está bien, ya se cumplió, pero no podemos omitir que la fecha límite era 30 de junio, por lo tanto, se tiene que ir a un comité, se iba realizar entre enero y febrero, la verdad es que todavía no se lleva a cabo por Sectur, ellos son en qué momento se analizará la información”, destacó.

Crearán productos turísticos

El funcionario refirió que en la actualidad realizan pruebas para desarrollar nuevos productos turísticos para que los visitantes vivan nuevas experiencias.

El primero, afirmó, “sólo les adelanto que va a ser en una zona arqueológica, la Secretaría genera la idea y la pone en manos de un particular, por eso es que toma un proceso que puede ser largo, desde 8 hasta 18 meses”.

“Nosotros confiamos que al término de 2017 pudiéramos tener en operación 10 nuevos productos turísticos, pero al término del quinquenio podamos tener 120 o más”, puntualizó.