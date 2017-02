Zacatecas.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna declaró que tiene fe en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de mantener el impuesto ecológico en Zacatecas, luego de que el titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, impugnara el nuevo gravamen.

A pregunta expresa de NTR Medios de Comunicación respecto a que si ha planteado retractarse o agotará todos los recursos legales para defender el impuesto, el mandatario estatal respondió: “en este momento ya no hay un litigio, no se trata de amparos donde los jurídicos de una parte están litigando contra el cuerpo jurídico del gobierno”.

“Lo que hay es una controversia que instaura el consejero jurídico de la presidencia de la República y está en el máximo órgano de justicia de este país; a final de cuentas, estamos a la espera de una decisión y tengo fe en que sea a favor”, expuso en conferencia de prensa, este jueves.

Tello Cristerna reiteró que el nuevo tributo implementado por su administración es un acto de justicia para el estado, y afirmó: “estoy dando la lucha”.

“Zacatecas es uno de los estados que más le han dado a este país, donde se han escrito muchas páginas de la historia y donde muchas veces, decimos, no hemos sido correspondidos. Lo que estoy buscado como gobernador es que Zacatecas tenga un futuro distinto, que no hablemos siempre de que no podemos hacer frente en salud, seguridad, servicios”, sentenció.

No hay guerra con el gobierno federal

El mandatario estatal informó que, hasta el momento, el gobierno del estado no ha sido notificado de la controversia constitucional promovida por la presidencia de la República; sin embargo, aseguró que la impugnación del impuesto “no sería una guerra” contra la Federación.

“El tema, la decisión, está en los magistrados. Hago un llamado para que vean lo que representa la decisión que tienen en sus manos; para Zacatecas representa salud, educación, seguridad y un futuro mejor”, expresó.

Además, aclaró que cuando se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, lo único que se trató sobre el impuesto ecológico fue un reclamo al funcionario federal porque no notificó de manera oficial al gobernador sobre la impugnación.

“Le hice ver que me sorprendió enterarme por los medios de comunicación, se lo dije al consejero jurídico, que, a final de cuentas, yo consideraba que las formas no eran las adecuadas más allá del fondo”, explicó el mandatario estatal.

Sobre su relación con Peña Nieto, Alejandro Tello aseguró: “le tengo respeto y afecto, pero quien me eligió en Zacatecas fueron los zacatecanos, y con quien tengo un gran compromiso es con los zacatecanos. He solicitado la audiencia con él (con Peña Nieto), le quiero dar certeza a los ciudadanos, no es un capricho, no se trata de querer dinero”.

“Si alguien apoyó al presidente Peña fue Zacatecas, que porcentualmente dio más votos al presidente de la República, quiero platicar con él, porque Alejandro Tello se la jugó con Peña, fui parte de modificaciones que este país tuvo en una reforma energética, la reforma educativa, y esperaría esa reciprocidad hacia Zacatecas hoy que me toca encabezar los esfuerzos”, agregó.

Formas de recaudación

Tello Cristerna, en entrevista colectiva, mencionó que “Hacienda siempre dice: Búscale, genera condiciones”.

Advirtió, además: “estoy generando (las condiciones recaudatorias), quiero ponerme en el hipotético caso de si esta controversia fuera en contra del estado de Zacatecas, a final de cuentas no me pueden decir que no busqué formas, tendré que ir a estirar la mano a la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) porque tampoco me podrán decir: Endéudate. Hoy no se puede endeudar más”.

Expuso que no le han ofrecido recursos extraordinarios a Zacatecas para librar 2017, contratar policías, médicos, especialistas, entre otras necesidades del estado.

“Yo estoy seguro también que va a haber voluntad y sensibilidad en determinado momento; no puedo adelantar vísperas que de Zacatecas va a ganar”, señaló el gobernador.

Implementación del impuesto

El titular del Poder Ejecutivo estatal insistió en que el principal destino del impuesto ecológico no es la remediación ambiental, sino que se asignaría a otras necesidades más inmediatas, como el pago a los maestros.

“Los impuestos no tienen un destino, no es un derecho y yo muevo recursos que puedo aplicar en hospitales, en plantas tratadoras, en basureros; tengo que moverlo para poder hacer frente a la nómina”, recalcó.

Tello Cristerna refirió que los proyectos ambientales pueden esperar; sin embargo, “el magisterio no espera, 42 mil maestros no te esperan, y le dije respetuosamente al consejero jurídico: No oaxaquicen Zacatecas”.