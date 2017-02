Luchar por la entidad que se gobierna es, sin duda, uno de los compromisos primarios de cualquier mandatario, y es obviamente plausible que se busquen la mejores maneras de salir adelante, incluso con decisiones que resultan, a menudo, impopulares o de plano vayan en contra de lo que dictan las más tradicionales normas de la política.

Pero me parece que eso es solamente una parte de la búsqueda de la solución a los enormes e incontables problemas que tiene Zacatecas en el plano de lo financiero y lo económico. Otra parte, también necesaria (urgente), es sin duda el de la lucha contra la corrupción y el abatimiento de la impunidad.

Junto a la lucha por conseguir más recursos frescos que le den un respiro a las finanzas estatales, la sociedad está cansada de tener que aguantar el ver cómo, sexenio tras sexenio, se perciben también innumerables muestras de cochupos, diezmos, sobornos y demás irregularidades que, invariablemente, desvían recursos públicos hacia los bolsillos de unos cuantos, generalmente encumbrados en altas esferas gubernamentales, sin que haya un solo procedimiento en contra de ellos.

Ya del asunto sobre si la lucha por los recursos invade o no las facultades del gobierno federal, tendrá la última palabra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sobre la corrupción y la impunidad que engorda carteras particulares, todavía falta ver las muestras y las decisiones que este gobierno tendrá.

Sí, ya se sabe que está en veremos –en las manos de los legisladores– el Sistema Estatal Anticorrupción, y que vendrán a continuación meses de trabajo de ellos mismos para dilucidar y completar las leyes que lo regulen adecuadamente. Pero ¿qué se puede hacer desde ahora aunque no exista todavía ese grupo de leyes? ¿Qué está haciendo el gobierno para sancionar no sólo de aquí en adelante, sino también viendo un poco hacia atrás, contra quienes nos han dejado en el triste estado en el que estamos?

Y es que de repente, entre el humo que levanta el cúmulo de declaraciones sobre el “impuesto ecológico”, la controversia constitucional, los respaldos y rechazos de la ley, las posturas de los partidos políticos y los diputados y hasta ex gobernadores, parece de pronto desaparecer cualquier intención de investigar realmente y castigar a los corruptos –que los hubo– de tiempos recientes.

Mientras con una mano se da la batalla por la consecución de los recursos –vía impuestos, o ministraciones federales, o de otra manera–, con la otra pienso que se debería también dar una batalla, igual de fuerte o mucho más, para dar con quienes han puesto en precaria situación a instituciones educativas, proyectos productivos, obras públicas, dependencias enteras, etcétera.

Y si de plano no se puede hacer nada porque las leyes actuales están hechas para producir impunidad y dar carta abierta a la corrupción, ¿qué se espera para darle prisa también a este asunto?

Si no se consultó a expertos en la formulación de una ley ahora tan cuestionada como la del “impuesto ecológico”, me parece que sería óptimo el consultar a los mejores para la elaboración de las leyes que combatan la corrupción y la impunidad, a fin de que éstas no vayan a resultar igual de combatibles que la primera.

Que se encarguen los expertos de verificar que no se invadan competencias, que se otorgue justicia, que concuerde con el nuevo sistema de justicia penal, que sean integrales y preventivas y que, sobre todo, ya le regresen a la ciudadanía de Zacatecas un poquito de la confianza que ha perdido en sus gobiernos, cuando ve que el ejercicio de gobernar se ha convertido más bien en un muy lucrativo negocio para unos cuantos, en detrimento de la calidad de vida de la mayoría.