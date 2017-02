Monterrey.- Al afirmar que la ley aún lo faculta para proponer a un nuevo Procurador de Justicia, el Gobernador Jaime Rodríguez reiteró que enviará al Congreso su propuesta para el cargo.

Dijo que no hará caso a los Diputados que piden no enviar propuesta argumentando que la figura de Procurador ya no existe en la Constitución.

El Mandatario precisó que las reformas legales para crear la nueva figura del Fiscal General Autónomo no están terminadas, y por el momento la definición del Procurador sigue siendo del Ejecutivo.

“Es una facultad que tiene el Gobernador. Cuando no la tenga el Gobernador, bueno, podrá ser como ellos decidan”, expuso.

“Pero en este momento yo tengo esa facultad y vamos a enviar la propuesta.

“Yo espero que los Diputados entren en conciencia y entiendan que tenemos que tener formalmente un Procurador, hay muchos temas que se tienen que ver, hay muchas cosas que se tienen qué hacer”.