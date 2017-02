Fresnillo.- Durante más de 20 años, los habitantes de la colonia Satélite sufren por la falta de agua potable.

Pese a que las autoridades instalaron un tanque para el almacenar el vital líquido, los pobladores debían pagar más de 400 pesos cada 15 días para que una pipa los abasteciera del recurso; sin embargo, no tienen el dinero suficiente para cubrir ese costo.

Manuela de Jesús Ruiz, quien vive desde hace cuatro años en la calle Tierra, cuando se casó, llegó a ese lugar y siempre ha batallado por la falta de agua.

Las autoridades municipales instalaron dos tanques de 10 mil litros cada uno, pero siempre se están vacíos, debido a que la gente no tiene dinero para pagar la pipa que surte en el lugar.

Laura Félix, de 45 años, quien tiene su domicilio en la calle Marte, narró que vive desde hace dos años en esa colonia, y desde entonces sufre por la falta de agua.

Ante esta situación, junto con su nuera, se ve obligada a acarrear el líquido en botes para realizar las actividades diarias del hogar.

Rosaura Aguilera, de 47 años, quien tiene su casa en la calle Júpiter, externó que llegó a la colonia Satélite porque su padre le regaló el terreno, por lo que se instaló ahí.

Recordó que su padre lleva más de 20 años y él les platica que siempre han padecido el desabasto de agua; de niños, iban a los pozos a traer el agua para cocinar, pero pasa el tiempo y las autoridades nada hacen para llevarles este servicio.

Blas Aguilar, de 70 años, mencionó que llegó a la colonia hace 16 años; en ese tiempo no había luz eléctrica ni drenaje en el lugar, y siempre han padecido la falta de agua.

“Las autoridades construyeron y trajeron unos tanques para que no faltara el agua, pero nos dijeron que iba a ser gratis…. Si no tenemos para comer, mucho menos para pagar el agua, son puras mentiras lo que los funcionarios dicen, ya no les creemos”, lamentó.

Verónica Ibarra, de 40 años, quien vive ahí desde hace 10 años, expuso que en la calle Venus les falta el vital líquido; “nos instalaron unos hermosos y enormes tinacos, y nos dijeron que no nos faltaría el agua”, expresó.

Al igual que Laura Félix, Verónica debe acarrear agua a los pozos para tomar y realizar sus quehaceres; “si les creemos a los funcionarios, nos vamos a morir de hambre”, reprochó la afectada.