Fresnillo.- En sesión de la Comisión de Hacienda y Vigilancia realizada este domingo, María Gabriela Rodríguez Valdez, directora de Tesorería y Finanzas, informó que la deuda del Municipio asciende a 153 millones 800 mil pesos, mismos que, enfatizó, tienen hasta el 31 de marzo para pagar.

A pesar de que a inicio de la administración se dio a conocer que el adeudo era de 146 millones de pesos, la tesorera argumentó que el incremento obedece a que no estaban registrados en contabilidad, incluso, declaró que esta cantidad podría aumentar.

Frente a ello, se pretendía autorizar un recurso de 8 millones 613 mil 93.96 pesos para pago a proveedores, situación que el regidor independiente, Raúl Ulloa Guzmán, cuestionó, debido a que no se cuenta con una lista detallada de los proveedores.

Asimismo, Rodríguez Valdez manifestó que la lista completa se tendrá hasta que el informe de diciembre esté completo, pues es ahí donde aparecerá debidamente registrado el saldo total del adeudo.

“Tenemos la lista de esos 146 millones de pesos, el problema de la cifra fue que muchos de ellos no están debidamente contabilizados, muchos se fueron acomodando y registrando correctamente, pero algunos estaban duplicados”, detalló.

Complementó que dentro de la lista de pasivos que entregó, se tenían contemplados tanto a proveedores de la actual administración como de la anterior; no obstante, no se especificaba.

La tesorera declaró que “no hay dinero suficiente para lo que se tiene pendiente y lo que se pretende es pagar obras contratadas que están pendientes y se dijeron que se iban a pagar con gasto corriente, pero ya no está disponible ese ingreso, hay que liquidarlos y si no se liberan se van a retrasar los pagos por contratos vencidos”.

Ulloa Guzmán informó que a los integrantes de la comisión sólo se les entregó una lista con nombres y cifras sin especificar el concepto del adeudo y fecha de la factura.

“No pienso aprobar un presupuesto para adeudo mientras no se me haga entrega de la lista del total de los proveedores a los que se les debe, el concepto, fecha y montos para saber si fue de los ex alcaldes Gilberto Dévora Hernández, Benjamín Medrano Quezada o de la campaña”, reprochó.

Mientras que la síndico, Amelia del Rocío Carrillo Flores, explicó que estos pagos que se mostraron pertenecen a expedientes que están registrados como pasivos y que ya están completos en el sistema.

Debido a estas irregularidades, con un voto a favor y tres en contra, la aprobación de este recurso que se pretendía etiquetar del Fondo 4 fue negada hasta que no se establezca una cifra real del adeudo.