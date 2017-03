Zacatecas.- Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM), aseguró que en ningún momento “los trabajadores de la minería se han manifestado con violencia, como lo declaró el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna”.

En entrevista con NTR Medios de Comunicación, el líder sindical afirmó al respecto de las acusaciones de quebrar el vidrio de una ventana de la oficina de atención ciudadana en el municipio de Fresnillo que “nos están plantando cosas que no son”.

“Nosotros nunca hemos ejercido la violencia, que sean gritones nuestros compañeros es una cosa, nos deslindamos completamente de los actos de vandalismo que le hicieron a la oficina. Para nosotros, ellos mismos (gobierno estatal) hicieron eso para hacernos quedar mal, estamos investigando tenemos una cámara para ver que pasó ahí”, agregó.

Destacó que sospechan de gente enviada por el titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), “estaba la camioneta de Víctor Armas ahí, ¿qué estaba haciendo ahí?”.

“Siempre nos han tanteado que somos muy tarugos o muy tontos, pero alguien no va a cometer un delito y a decirle: yo fui; y la pancarta supuesta que apareció quieren dar la impresión de que nosotros somos, ahora, en ningún momento se ha usado la violencia, él estuvo discutiendo con los compañeros minero y nadie lo agredió”, destacó.

Pavón Campos insistió que en ningún momento se ha agredido a algún funcionario, “le respondemos al señor gobernador, que ya no engañe a la sociedad, que no nos haga ver como si los violentos fuéramos nosotros, que recuerde que lo que ha provocado todo esto es un impuesto que corre en riesgo las fuentes de trabajo, no a las empresas como lo quieren hacer ver”.

Reprochó que hasta el momento lo único que conocen del gobernador, es lo que se aborda a través de los medios de comunicación, “pero jamás he recibido una llamada donde nos pida que platiquemos, absolutamente nada”.