Zacatecas.- Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, declaró que “mi debilidad es que mi esposa no ha sido presidente de la República”, tras reconocer que de cara a 2018, el enemigo a vencer es Andrés Manuel López Obrador. El PRIAN, es una leyenda urbana, afirmó.

En entrevista para NTR Medios de Comunicación, el panista advirtió que “nunca he perdido una contienda interna ni una externa”.

Dentro de sus fortalezas destacó su perfil político y profesional, entre ellas sus carreras en economía y en ciencias políticas por Lycoming College de Pennsylvania, Estados Unidos, así como doctorado en jurisprudencia por la School of Law of Boston University y posgrados en administración de empresas por la Harvard University.

A continuación la entrevista con NTR Medios de Comunicación:

NTR: ¿Cuáles son las fortalezas que maneja usted?

RMV: Yo diría que hoy la situación del país es muy compleja, que evidentemente México necesita un cambio, que no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes, en este contexto necesitamos por un lado el proyecto de cambio con viabilidad técnica -financiera que detone el potencial de la gente, de las regiones, que tenga una visión de largo alcance y que sea un proyecto que de resultados.

Para enfrentar los retos que hoy tienen México en materia económica, de seguridad, internacional, particularmente de relación con los Estados Unidos, se necesita experiencia comprobada, ahí considero que tengo la trayectoria.

NTR: ¿Debilidades?

RMV: En términos de conocimiento, es comparativamente bajo en comparación con otros aspirantes por distintas razones, mi esposa no fue presidenta de la República, ni tampoco aparezco en todos los spots del partido, entonces, ahora el reto es que te puedan conocer. Realmente mi conocimiento es más bajo pero además no es homogéneo, si tu ves a otros actores, tienen el mismo conocimiento en Chiapas que el que tienen en Baja California, mi conocimiento es más regional, me conocen en estados colindantes con Puebla. Por eso visitaré todos los estados de la República.

NTR: ¿Le alcanza al PAN por sí solo para el año que entra?

RMV: Es complicado pensar en ese escenario, considero que el PAN debe primero salir unido, la primera alianza del PAN tiene que ser al interior, logrando la unidad interna, sí considero que es importante el que podamos sumar ciudadanos y a otras fuerzas políticas que pudieran compartir un proyecto de cambio para el país, por eso la importancia de un proyecto que no sea excluyente, sino incluyente, que nos permita aglutinar a otras fuerzas políticas, tomar prácticas que han funcionado en otras entidades con partidos distintos al PAN e integrarlos en la construcción de una propuesta de cambio para México.

Soy partidario de coaliciones, fui gobernador de coalición, el primero en la historia, aunque también el senado lo gané por el PAN.

NTR: ¿Cómo encuentra el panismo en Zacatecas?

RMV: Me parece que con claroscuros el PAN gobierna más municipios que nunca, a pesar de que en una coalición acabó siendo la tercera fuerza electoral para la gubernatura, hoy gobierna un número importante de municipios en la entidad, creo que es un partido con historia, de lucha y a la vez que requiere convertirse en la opción de cambio que Zacatecas requiere.

De haber sido la segunda fuerza, después gobernó el PRD y la competencia volvió entre el PRI y el PRD y luego surge Morena, ahora tenemos un escenario donde el PAN no es por descarte la opción de cambio, tenemos que convertirnos en la opción de cambio, trabajar, no es natural como antes cuando surgió el PAN y sólo era PRI o Pan.

NTR: Desde su punto de vista ¿quién es el enemigo a vencer el año que entra?

RMV: Sin duda López Obrador.

NTR: ¿Y al interior de su partido?

RMV: Creo que mi respeto a los militantes, simplemente buscaré que se contrastes experiencias, perfiles, trayectorias y que podamos, en una elección democrática, salir adelante, ganar el proceso y sobre todo sumar a todos, creo que no se trata de ‘gana todo o pierde todo’ sino de integración.

NTR: El que ya lo esté focalizando el INE, lo traigan a marcación personal, ¿quiere decir que algo le han visto para que desbanque al PRI?

RMV: Si yo no tengo spots de partido, y simplemente por unas opiniones, cuando habla de mi trayectoria, mis resultados en Puebla, consideran que puede ser inequitativo para el proceso, pues creo que es un criterio poco sensato, sin embargo, afortunadamente el tribunal me dio la razón y echó para atrás las resoluciones del INE.

Me parece que no están midiendo con la misma vara, y así lo hemos señalado, me parece que si Andrés Manuel sale en spots, ya manifestó su aspiración presidencial, se refiere a los procesos del 2018, ahí no pasa nada, nadie lo detiene y después, si quieren hacerle cualquier señalamiento descalifica a las instituciones como históricamente los ha venido realizando, me parece que debieran enfocarse en la contienda y en términos coloquiales: o todos coludos o todos rabones.

NTR: ¿El término PRIAN existe?

RMV: Es una leyenda urbana, el PAN siempre ha sido una oposición responsable, en donde ha privilegiado los intereses de los ciudadanos, y ha construido en ocasiones con gobiernos perredistas a nivel estatal, cuando se hace un planteamiento adecuado el PAN ha construido con el PRI cuando hay una propuesta adecuada, y creo que puede hacerlo con cualquier partido.