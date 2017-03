NO PAGARON. ¡Pues no!, no pagaron la premiación al Club Cinegético Fresnillo de su evento que tuvo dentro de la Feria Nacional 2016, o de la Plata, como se llame. Sí, efectivamente las famosas onzas troy y de plata que se les iban a entregar nomás no llegaron, un compromiso de la pasada administración que le heredó a la presente que encabeza José Haro de la Torre, quien por cierto ha estado enfrentando adeudos anteriores, pero que no ha podido solventar, ni solventará, porque hay varios proveedores a los que se les quedó a deber mucho dinero, ahí está el caso de los deportistas de tiro al blanco, quienes se quedaron embarcados; hasta hace poco, aunque no lo crean, como pudieron sacaron el dinero para entregar la premiación todavía de la feria del año pasado.

SE DESCONOCE. La verdad es que se desconoce cuántas ligas o clubes se quedaron igual que el Club Cinegético Fresnillo, porque en aquel tiempo la gente del rodeo municipal, de ajedrez, por mencionar algunos de los que se la pasaban en la presidencia, antes del cambio de gobierno, en busca de que les pagaran su premiación que les prometieron, en su momento, Juan Luis, ex titular de desarrollo económico, y el ex secretario del deporte, Gregorio Carrillo, quienes al parecer, como Pilatos, se lavaron las manos, para dejar el paquete al nuevo gobierno que ya no es tan nuevo, pero que al igual que el anterior no encuentra la brújula para pagar y administrar bien el deporte de Fresnillo.