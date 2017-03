Fresnillo.- Francisco Javier Ordaz Castro ha mantenido vigente su negocio FHER, Fabricación y Productos de Herrería durante 18 años al realizar trabajos de calidad, por lo cual, con el paso del tiempo, se ha posicionado entre las mejores herrerías de El Mineral.

Desde muy pequeño, Ordaz Castro se ha dedicado a esta labor; sin embargo, al adquirir experiencia decidió probar suerte y auto emplearse en su propio negocio, el cual se ha manejado de manera exitosa.

Francisco Javier Ordaz explicó que el nombre del negocio se debe a que su hija se llama Fernanda y porque es la abreviación de “fabricación de herrería”.

El material que utiliza para realizar los productos de herrería son barrilla, solera, alambrón y tubo, con los cuales hace puertas, ventanas, asadores, maceteros, muebles, juegos de jardín, accesorios y decoraciones para casa.

FHER, Fabricación y Productos de Herrería tiene clientes en varios lugares del estado de Zacatecas, en su gran mayoría de Sombrerete y de la ciudad de Torreón, Coahuila.

Actualmente Francisco Javier cuenta con una persona que le ayuda en el trabajo, su hijo Eduardo Ordaz, a quien le ha heredado el aprendizaje de realizar piezas de herrería.

Detalló que su hijo ha aprendido a la perfección las técnicas con el propósito de que el día de mañana saque adelante el negocio familiar que con trabajo y esfuerzo ha mantenido.

“Este trabajo no es laborioso pues lo hacemos con gusto, tiene sus riesgos como cortadas o lesiones leves, pero nada grave; además he sacado a mi familia adelante, por lo que me deja una gran satisfacción que a los clientes les guste mi trabajo”, expresó Ordaz Castro.

El local estuvo ubicado en la calle Guanajuato, pero ahora se encuentra en la arteria Fray Servando Teresa de Mier, a donde puede acudir si busca un producto de herrería de buena calidad.