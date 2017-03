México.- Fueron 66 mil personas las que “endiosaron” a Metallica… y nadie se opuso a ningún detalle de su ceremonia musical.

De las 21:35 horas y hasta la media noche, la banda liderada por James Hetfield llevó a una peregrinación musical a sus fans en la Ciudad, con la cifra de asistentes proporcionada por Ocesa, y quienes en todo momento celebraron el repertorio de clásicos combinados con piezas de su nuevo álbum Hardwired… To Self Destruct.

“Ciudad de México, nosotros somos Metallica y somos una banda feliz de venir a estar con ustedes, les agradecemos su cariño y que se conviertan en nuestra familia esta noche; porque eso somos, una familia que viene a celebrar esta unión musical”, expresó Hetfield casi al inicio del concierto en el Foro Sol, el segundo de los tres que dará la banda formada en Estados Unidos.

Y así, durante las dos horas y media de concierto, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammet en la guitarra y Rob Trujillo en el bajo, se unieron a Hetfield para comprobar que es una de las agrupaciones más exitosas y poderosas en vivo y que no paran de derrochar energía.

“Hardwired”, “Atlas, Rise!”, “Halo on Fire” y “Fade To Black”, además de “Moth Into Flame” (la que tuvo errores de sonido en los pasados Grammys, junto con Lady Gaga) fueron algunas de las piezas que la agrupación eligió de su más reciente álbum para tocarlas en vivo, con una pantalla gigante, de todo el escenario, y dividida en cuatro, como fondo y proyección de imágenes de ellos y de diversos clips hechos para el show.

“Viajamos por el mundo, y este mundo, sin ustedes, no sería el mismo… Ustedes son grandiosos, México”, expresó James a medio concierto, y cuando mostraron uno de los momentos climáticos de este, al interpretar “Now That We Are Dead”, con los cuatro acoplados a solos de percusiones, interactuando entre ellos y con el público.

Antes del final, “Master Of Puppets”, “Seek and Destroy” y “Nothing Else Matters” generaron un coro multitudinario entre la concurrencia que disfrutó de un show de pirotecnia en el último número, “Enter Sandman”.