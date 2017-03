Zacatecas.- El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, lamentó los asesinatos de mujeres que se suscitaron durante la semana pasara, y refirió que las autoridades están rebasadas por los conflictos actuales.

En conferencia de prensa, el prelado declaró: “no creo que la autoridad quiera hacer algo mal, pero tenemos que ir reconociendo que hay problemas que nos rebasan y rebasan a cualquier autoridad, la misma autoridad eclesiástica estamos rebasados, no es cuestión de autoridad solamente, sino de toda la sociedad”.

“Las autoridades solas no pueden, el obispo solo no puede, un sacerdote solo no puede, el padre de familia solo no puede, necesitamos involucrarnos todos en búsqueda de soluciones, no hay soluciones mágicas, nunca la ha habido, pero yo creo que tenemos que trabajar en la contención de todo esto y prevención”, agregó.

Día Internacional de la Mujer

Noriega Barceló destacó que la mujer juega un papel muy importante para la comunidad católica cristiana sin distinción de género.

“La cuestión cultural a través de la historia de la iglesia ha ido variando, hoy por hoy estoy convencido que sin la mujer la fe no se transmite, 95 por ciento de las veces, la fe se trasmite gracias a la mujer, de modo que es un papel clave en la iglesia”, afirmó.

Día Nacional de la Familia

En su mensaje, el obispo reconoció el importante papel de la familia y los cambios que ha tenido en los últimos años.

Realizó un llamado a los católicos a respetar y reconocer los diferentes tipos de familias que no corresponden al modelo tradicional.

“En la iglesia estamos buscando un cambio de actitud, de aceptación de las familias y acompañamiento, no de jueces, y menos jueces condenatorios de las familias”, precisó.

Festival cultural

Sigifredo Noriega informó que este año el gobierno del estado sostuvo una charla con las autoridades eclesiásticas para que en esta edición del festival no coincidan los horarios de las misas con los conciertos en Plaza de Armas.

Asimismo, congratuló de que éste año el festival “los eventos que se han organizado en la Plaza de Armas van a ser tranquilos, van a tener un tono más de cultura clásica que de cultura actual”.