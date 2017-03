Zacatecas.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que hasta el momento el número de migrantes repatriados se ha mantenido, en comparación de la cantidad que se manejaba en la administración del ex presidente de los Estado Unidos, Barack Obama.

El mandatario estatal refirió que “yo no tengo dato al día de hoy, más allá de la cifra que dio hace algunos días la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de cerca de 500 deportados”.

Expuso que ha tenido conversaciones con los gobernadores de estados con altos niveles de migración como Guanajuato, Michoacán y Guerrero, en donde tampoco se han registrado deportaciones mayores a las que se habían suscitado en otros años.

“A final de cuentas veo que hay políticas todavía no muy claras, claro que esperamos que no se afecte a nuestra gente, de repente vemos algunas cuestiones lastimosas, donde deportan algún mexicano y se mediatiza, pero bueno, no hay nada hoy más allá de los que ha venido sucediendo en los últimos años, y ojalá no haya”, destacó.

Tello Cristerna enfatizó que espera que se llegue a buenos acuerdos con el país vecino del norte, donde el actual presidente Donald Trump considere la afectación tanto para migrantes como para los propios estadounidenses.

“México se ha caracterizado para bien en sus relaciones diplomáticas, no solamente es el tema de nuestros connacionales, tiene que ver con nuestros tratados comerciales, tiene que ver con mucho, creo que nos necesitamos mutuamente, y yo más que una radicalización le apuesto a que se llegue a un buen consenso”, enfatizó.

Día de la Familia

El gobernador puntualizó que la respuesta y la solución a la crisis por la que atraviesa el estado, se combate desde la familia, por lo que exhortó a las familias a fortalecerse en valores.