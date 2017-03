Zacatecas.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció que Zacatecas y los estados del centro-norte del país atraviesan “por una difícil situación en el tema de seguridad”.

Explicó que, con la situación actual, “Zacatecas no puede salir adelante en materia de seguridad sin una fuerte inversión para contratar elementos policiales y equipamiento, se requiere el apoyo de la Federación”.

Alejandro Tello agregó: “tanto los Municipios como el Estado, todavía tenemos mucho compromiso con la ciudadanía, a cada quien nos toca una parte importante”.

El mandatario estatal afirmó: “no me hago a un lado de esa responsabilidad, pero, definitivamente, también es muy importante el apoyo de la Federación y, en este momento, de las fuerzas armadas, del Ejército”.

Al preguntarle si Zacatecas podría enfrentar la ola de inseguridad, el mandatario respondió: “definitivamente, no, yo no lo podría enfrentar, gran parte del cuerpo de seguridad en este estado depende de la Policía Federal, dependía en una parte de la Marina, que hoy en día no está aquí, y tampoco en los estados que no son costeros”.

“Depende también mucho del Ejército, quienes nos apoyan en todo momento son los destacamentos de Fresnillo, Guadalupe, de Jalpa, en todo momento han estado soportando este tema en Zacatecas”, complementó Tello Cristerna.

Lamenta salida de vuelos Interjet

El gobernador Alejandro Tello comentó que el vuelo de Interjet no representaba un negocio para la empresa, por lo que decidió retirar esta oferta de transporte.

“Estamos buscando, primero, que no se vaya; segundo, otras opciones y, sobre todo, horarios adecuados, muy temprano sí, pero, realmente, para los temas de negocios, que es para lo que se utilizan esos vuelos, es lo que más beneficia a la gente”, expuso.

Tello Cristerna agregó que el titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), Eduardo Yarto Aponte, se encuentra en búsqueda de otras líneas aéreas, entre ellas Aeroméxico.