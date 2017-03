A ver si la presidente municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, le pone un poquito de atención a quienes dicen que “le ayudan” como servidores públicos en la supervisión de los mercados y tianguis, porque… la están dejando mal parada.

Al frasco de veneno cayó la versión de varias señoras que fueron testigos de cómo un par de estos supuestos “servidores” maltrataron y malmodearon a algunas vendedoras del Tianguis del Mar… ¡porque no vendían productos de la temporada!

De por sí, dieron poquitos permisos para instalarse en la calle García de la Cadena, y encima de eso los quitan ¿porque no venden mariscos? Y los nopalitos, los huachales, el frijol, etcétera… ¿no se usa en la comida de cuaresma? Que no frieguen, ya con ellos, Judit no necesita enemigos.

…

Pues será con menos lana, con una semana menos de duración, pero a decir de un buen número de chismosos, la programación del Festival Cultural de Zacatecas 2017 está bastante compacta, completa y a todo dar.

Claro, no tendremos una edición de ésas que acostumbrábamos estilo “Siempre en Domingo”, pero hasta parece que se intentó recuperar un tanto el carácter de “cultural” tradicional, con espectáculos para todos.

Y, sobre todo, dicen los chismosos que siempre se descosen, es importante que se dio ahora mayor participación a zacatecanos. Aunque no a todos les guste, como siempre, parece que a Alfonso Vázquez Sosa y su equipo del IZC le quedó bien…

…

Chismosos metidos en los temas de la seguridad (o más bien, la inseguridad) en Zacatecas, opinan que más allá del número de homicidios, a lo que hay que ponerle atención es a la cifra de secuestros, que sigue subiendo como la espuma.

Y es que, luego de que ya van varias veces que se resuelven un par de secuestros por la vía del escape (o sea, que los secuestrados se escapan de sus captores), dicen los chismosos que más quedan en evidencia nuestras autoridades.

Pero es que poco éxito parecen haber tenido las supuestas investigaciones que se hacen desde la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre este delito. Y con el genio que, dicen, se carga el procurador Francisco Murillo Ruiseco… pues qué se puede esperar.

…

Será la época de reflexión, será que todos ahorita andan muy “santificados” con la Cuaresma, será el sereno, pero… ayer al menos no le fue taaan mal al góber Alejandro Tello Cristerna, en su visita al municipio de Río Grande.

Y dicen los chismosos que le fue bien, porque al menos no tuvo ni una manifestación de repudio como las que ha tenido que enfrentar ya casi en cada evento público que realiza, en el que lo abuchean y lo encaran.

El aplausómetro de la corrida de toros en Río Grande fue benévolo porque… pues casi nomás los priístas se dieron cuenta de que ahí andaba. Y es que ni su oficina de Comunicación Social informó que asistiría, fue casi como a escondidas. Tal vez por eso pasó casi desapercibido…