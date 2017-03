Zacatecas.- Por cuarto año consecutivo, Zacatecas ocupó el tercer lugar nacional en embarazos adolescentes en 2016, al registrar una tasa de fecundidad de 108.5 nacimientos por cada mil habitantes menores de 19 años.

Estos datos se basan en los registros de 2013 a 2016 de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), los cuales trabaja la dependencia estatal, en coordinación con el Consejo Nacional de Población (Conapo).

En la estadística, el estado está por debajo de Chiapas, que tiene una tasa de fecundidad de 114 nacimientos de bebés de adolescentes, y de Coahuila, donde el registro es 111.

La responsable del Programa Estatal de Planificación Familiar de la SSZ, Paola Encino Barajas, informó que en lo que va de 2017, la secretaría ha registrado 240 embarazos en menores de edad, en la entidad.

“Es de reconocer que hay más trabajo por hacer para que la natalidad entre la población de infantes disminuya. Estamos tomando como eje la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a fin de trabajar con estos grupos a nivel educativo”, destacó.

La funcionaria resaltó que se tienen detectados varios casos de embarazos en niñas de corta edad, de apenas entre 12 y 14 años, por lo que se pondrá énfasis en las acciones preventivas, como la orientación, para disminuir la incidencia.

Entre los planes a seguir está la promoción de la sexualidad responsable, sobre todo a través de ferias de la salud, para que lleguen no sólo a las principales ciudades del estado, sino también a comunidades y zonas alejadas, además del apoyo a madres jóvenes mediante becas.

Los municipios de Zacatecas con mayor incidencia de embarazos infantiles son Luis Moya, Pánuco, Trancoso, Villa de Cos y Mazapil.

Encino Barajas explicó que la principal causa del problema es que niñas y jóvenes inician su vida sexual por presiones sociales, pues buscan pertenecer a un grupo, ser aceptadas o tener popularidad, “pero no se cuidan utilizando métodos anticonceptivos”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 90 mil hogares zacatecanos había una adolescente embarazada en 2016.

En los cálculos más recientes de estadísticas de natalidad, elaborados por la dependencia federal, se registró que hubo un porcentaje de 18.3 nacimientos en estas condiciones, durante 2015 y 2016.

Además, el informe del Inegi expone que ocho de cada 10 adolescentes embarazadas no formalizaron una unión conyugal con el padre de sus hijos.

Testimonio

En los pasillos del Hospital de la Mujer Zacatecana, una joven angustiada, sin comer y a medio dormir, espera un día más con la ilusión de que su segundo hijo mejore.

El recién nacido, prematuro de 30 semanas, recibe la asistencia artificial de una incubadora para sobrevivir y permanece en la unidad de cuidados especializados para neonatos, luego de sufrir complicaciones durante su nacimiento anticipado.

A la muchacha se la comen las ansias, y cada que pasa una enfermera pregunta: “¿Cómo sigue Juanito?”, sin recibir más que el silencio como respuesta.

Damiana Pérez González, de 17 años, carga además con su primogénito, de dos años y medio, con quien va y viene de la sala de espera, atestada de madres y padres desesperados por tener noticias de sus bebés.

“Estoy aquí desde que nació mi niño. De su padre no sé nada y el único apoyo que tengo es el de mi mamá, quien viene desde Momax y me trae tortas, de beber y ropa limpia cada cuando. Prácticamente vivo en el piso, aquí he hecho ahora mi nuevo hogar”, relató, con un nudo en la garganta.

Las horas pasan lentas en el nosocomio y a ella se le va el tiempo en mirar hacia todas partes, dando vueltas en las oficinas, como buscando una esperanza o una respuesta.

A cada doctor que ve le marca el alto y le pregunta por su niño, pero siempre obtiene sólo respuestas frías y contundentes sobre el estado de salud del pequeño.

“Me tocó así y tengo que luchar para sacar adelante a mi hijo, internado en la incubadora, y también a Luisito”, sentenció Damiana.

Sin embargo, reconoció que como madre joven y soltera, con dos niños pequeños, su situación es difícil.

“Ahorita no trabajo, pero ya encontraré algo. Nada más tengo la primaria, pero la voluntad y la obligación de llevarles de comer pueden más”, aseguró con optimismo en su mirada.

Sobre el trato que le han dado en el hospital especializado en atención a mujeres, la joven dijo que ha sido “bueno, a secas”.

Cada tres horas la llaman las enfermeras para que amamante a su hijo y le brinde su calor, a fin de aumentar las posibilidades de que el pequeño sobreviva un día más.

Con la mirada cansada, Damiana ve a las demás mamás que duermen en las incómodas sillas de la sala de espera, pero su mente está en otra parte y se enfoca en mantenerse despierta; “si duermo, pienso que tal vez a mi niñito le falte el aire y me deje sola”, murmuró.