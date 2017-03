Zacatecas.- Víctor Armas Zagoya, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), informó que la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental ya se encuentra en operaciones, a cargo de Salvador Esaú Constantino Ruiz, quien rindió protesta desde enero de este año para hacer valer el Código de Biodiversidad de Zacatecas.

Explicó que respecto al nombramiento del procurador “se hizo un tema interno de toma de protesta, que en este caso le rindió un servidor, y por supuesto con el nombramiento del gobernador”.

Agregó que una de las facultades de la procuraduría es hacer valer el Código de Biodiversidad de Zacatecas.

“Su nombre es muy específico, protección al ambiente tiene que ver con el cuidado de los ecosistemas, evidentemente de los seres vivos que habitan en el estado, evitar el maltrato animal, emisión de contaminantes y cuidado del agua”, detalló.

“Es decir, tiene facultades amplias, sobre todo para revisar que lo que está incluido en el Código de Biodiversidad se cumpla”, refirió.

Sin embargo, en su ficha curricular publicada en redes sociales, Constantino Ruiz no cuenta con estudios ni experiencia en materia ambiental, y su formación académica está enfocada al derecho y al amparo.

Incluso Constantito Ruiz fue despedido por Sonia Villareal, coordinadora de giras durante el sexenio de Amalia García Medina, por considerar que no tenía la preparación adecuada para llevar el caso de acusación de robo calificado.

De acuerdo con los registros periodísticos de NTR Medios de Comunicación, la decisión fue tomada por la ex funcionaria de gobierno, luego de que la jueza advirtiera que los abogados de la defensa están obligados a conocer la normatividad, estrategias y técnicas de litigio en el juicio oral; y, de acuerdo con la apreciación del juez, en el caso particular, dicha condición no se cumplió.

Sin embargo, Armas Zagoya expuso que el procurador de Protección Ambiental cuenta con doctorado en derecho fiscal, dos maestrías, es abogado, tiene una especialidad en materia de medio ambiente, ha sido regidor del Ayuntamiento de Zacatecas y también de Trancoso.

“Es un servidor público que tiene una experiencia de 15 años y que evidentemente tiene la formación académica y de servicio público”, expuso.

Dentro de las facultades de la procuraduría, puntualizó el cuidado de los ecosistemas, protección de la fauna, evitar el maltrato animal, emisión de contaminantes y el cuidado del agua.

Detalló que el código de biodiversidad “tiene más de 350 artículos, tiene cuatro capítulos con apartados muy precisos respecto a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales”.

El secretario aseguró que tanto el código como la generación de la procuraduría fueron realizadas en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que “hay muchas facultades concurrentes y obligaciones”.

¿Quién es?

Yulchon México S.A. de C.V.

Representante Legal

Duración del empleo: 2 años y 10 meses

Ubicación: Morelos, Zacatecas

Murakami Manufacturing México, S.A. de C.V.

Representante Legal

Duración del empleo: 3 años

Ubicación: Morelos, Zacatecas, México

Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas

Regidor Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 2013-2016

Duración del empleo: 3 años y 7 meses

Ubicación: Trancoso, Zacatecas

Koide México S.A. de C.V.

Abogado general

Duración del empleo: 4 años y 8 meses

Ubicación: Calera, Zacatecas

Corporativo Jurídico Fiscal Integral

Abogado

Duración del empleo: 10 años y 2 meses

Ubicación: Zacatecas, Zacatecas.

Educación

Universidad Autónoma de Durango (UAD), campus Zacatecas

Maestro en Juicios Orales Disciplina académica Sistema Acusatorio Oral

Maestro en el Sistema Acusatorio Oral Penal

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Licenciatura en Derecho

Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas

Doctor en Materia Fiscal Nota Consultor en Materia Fiscal, Administrativa y Aduanera

Maestro en Amparo

TE RECOMENDAMOS:

Despide Sonia Villareal a sus abogados