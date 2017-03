“Un pueblo desinformado y resignado bajo un poder omnímodo puede caer, cae, de hecho, en la servidumbre, en la degradación política y moral, hasta el grado de un animal doméstico”.

La libertad de expresión, mis valedores. ¿Existe en México la libertad de expresión? ¿Puede existir en un país donde los medios de acondicionamiento social son propiedad de los oligarcas, que los utilizan para sus intereses y no para los intereses de unas masas a las que mantienen manipuladas y ajenas a la contradicción de vivir en la pobreza mientras crean la riqueza para los propietarios de los medios de producción? Por cuanto a los manipuladores:

El hombre de Los Pinos lo acaba de asegurar: “El gobierno de la República trabaja con determinación para que tanto los medios públicos como (los) privados ejerzan plenamente su libertad de expresión y aprovechen al máximo las nuevas oportunidades que ofrece la revolución tecnológica”. Enfatizó que México cuenta con medios públicos de gran calidad y reconocida responsabilidad social. Fuera de la realidad objetiva nadie lo desmintió.

Libertad de expresión. Hace unos meses el periodista Sergio Aguayo, clamando por la libertad de expresión, escribió en reciente columna del matutino: “El asedio a la libertad de expresión crece. Desean domesticarnos, intimidarnos, silenciarnos. ¿Quiénes son, cuáles son sus métodos y qué podemos hacer? El gremio tiene con qué defenderse. Lo ideal sería una cohesión por demás irrealizable en las condiciones actuales. Resulta más práctico pedir a los múltiples organismos que defienden en México la libertad de expresión que adopten una agenda mínima. La ofensiva contra la independencia periodística es un hecho tan demostrable como la falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger seriamente a la libertad de expresión (esta “a” sale sobrando). Para que la situación mejore, la iniciativa debe salir de los afectados; a nosotros corresponde tejer los acuerdos mínimos y elaborar una agenda de protección que permita preservar una libertad de expresión asediada”.

Y yo digo, apoyándome en estudios y análisis de los especialistas del tema: ¿Libertad de expresión? ¿Cuál, dónde? ¿En los medios impresos y electrónicos? ¿A quién o quiénes pertenecen tales medios? ¿Quién o quienes invirtieron millonadas para edificarlos? ¿Libertad de expresión o libertad de empresa? ¿Qué intereses se habrán de privilegiar en los medios: los del propietario o los del periodista? ¿Cuál es la fuerza del periodista frente a la de los propietarios (concesionarios) de radio, televisión y medios impresos? ¿Quién o quieres tienen en su mano permitir o negar al periodista “su” libertad de expresión? ¿No es el de la periodista Carmen Aristegui un ejemplo patético de lo endeble que resulta la libertad de expresión del periodista frente a los propietarios que le permiten o le niegan el acceso al “medio” en cuestión? ¿Que no debería ser así? No, por supuesto; donde no existe la libertad de expresión no existe la democracia. ¿Pero democracia en México? ¿Democracia social o formal, participativa o representativa? ¿Cuál de estas vertientes de la democracia total ponen a nuestro alcance más allá del cruce de una papeleta cada tres y seis años como pretexto para que un grupo oligárquico se alterne en el poder? ¿Libertad de expresión?

“¿Dónde hay libertad de expresión cuando la oligarquía tiene todos esos medios y el pueblo no puede difundir, por tanto, mensaje alguno? ¿Quién puede disfrutar de la libertad de información, si los grandes negocios tienen el monopolio de la prensa, la radio, las editoriales, la televisión, el cinema, el poder de la información?”

¿Quién? (Sigo después.)