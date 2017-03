Guadalupe.- Los índices delictivos en Guadalupe son preocupantes, dijo Enrique Flores Mendoza, al considerar que sólo tienen 1 policía por cada mil habitantes y que la cifra de homicidio, en el último bimestre de 2016, ascendió a más de cien.

En el municipio hay 153 elementos de policía y unos 200 mil habitantes, “por lo menos debemos tener 300 elementos capacitados y dotados con fornituras, botas y armamento”, detalló.

Sin embargo, en los últimos cinco meses únicamente no más de ocho personas han aprobado el examen de control de confianza, “eso debemos observarlo con detalle, pues es una cifra muy baja”, comentó.

Al respecto, durante la reunión del gobernador Alejandro Tello Cristerna con el gabinete legal y ampliado, en el que estuvieron algunos alcaldes y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, Enrique Flores propuso que el presupuesto del Programa Estatal de Prevención del Delito se incrementara, de 9 millones 500 mil pesos a 13 millones de pesos.

Cabe recordar que durante esa reunión, en que Tello Cristerna presentó a Vizcaíno Zamora el Programa Estatal de Prevención del Delito, se habló de atender el tema de seguridad por polígonos, a lo que el alcalde de Guadalupe refirió que en este municipio los más conflictos son Villas de Guadalupe, Luis Donaldo Colosio, Tierra y Libertad, así como Sauceda de la Borda.

“Apostamos por dar prioridad al tema de la seguridad para nuestros habitantes, y el tema no lo dejaremos de lado, pues las acciones por Guadalupe no deben detenerse y menos en un ámbito tan sensible como el disminuir la violencia”, concretó.